CARLA, CHI È LA MAMMA DI STEFANO MIELE DEL GRANDE FRATELLO 2023/ “Fiera di te, ti amo per quello che sei”

Un incontro toccante quello tra Stefano e sua mamma Carla al Grande Fratello 2023. Le parole che il gieffino spende per lei sono di puro amore: “Io la amo tantissimo e la stimo tantissimo. Mamma mi ha dato tanto amore, un amore smisurato. È lei che mi ha guidato nelle mie virtù. Il principio della mia forza viene da lei, dandomi la forza di scoprire nuovi orizzonti. Mi ha sempre dato coraggio, mi ha dato lo strumento di credere in quello che sono. Il suo amore smisurato mi ha protetto dalle discriminazioni e mi ha reso molto forte, molto sicuro.”

Mamma Carla arriva nella Casa e abbraccia e bacia con grande amore suo figlio Stefano. Poi a lui dice: “Sono troppo contenta di vederti, sei bellissimo. Sono fiera di quello che sei diventato, di quello che hai dimostrato: pacatezza, educazione, anche nelle discussioni. Ti amo per quello che sei gioia di mamma.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Carla, la mamma di Stefano Miele: sorpresa al Grande Fratello 2023

Stefano Miele riceverà una dolce sorpresa nel corso della diretta del Grande Fratello del 19 febbraio 2024. Il concorrente, tra gli ultimi arrivati nella Casa di Cinecittà, riceverà la sua prima visita da un parente: sua mamma Carla. Si tratta della persona più importante della vita del gieffino, che è stata ispirazione anche per la sua carriera nel mondo della moda. Per Stefano mamma Carla è stata infatti una musa, ed è proprio a lei che ha dedicato la sua prima collezione.

Mamma Carla ha venduto per oltre 50 anni scarpe nel suo negozio a Gaeta. Stefano l’ha affiancata per lungo tempo in questo negozio, fino a quando ha intrapreso il suo percorso nel mondo della moda. Qualche tempo fa ha lanciato la sua prima collezione di scarpe, dedicata proprio a sua madre.

Stefano Miele e il rapporto con mamma Carla, sua musa

Per Stefano sua madre è dunque stata un vero esempio di vita e una fonte di ispirazione che gli ha dato la spinta per inseguire e realizzare il suo sogno di affermarsi nel mondo della moda. Va detto che tra le sue esperienze lavorative precedenti il gieffino annovera un periodo di lavoro negli showroom di New York, poi Londra da Tom Ford e a Milano da Miu Miu.

Incontrare sua mamma Carla al Grande Fratello 2023 sarà per Stefano Miele una carezza dopo questi primi mesi in Casa ma anche uno sprone a dare il tutto per tutto in quelli che potrebbero essere i suoi ultimi giorni nel reality. Ricordiamo infatti che Stefano è attualmente a rischio eliminazione dopo essere stato il meno votato dal pubblico nell’ultimo televoto.

