CARLA, COMPAGNA GIANNA NANNINI/ “Mia figlia Penelope ha solo me e lei”

Carla è la donna che accompagna Gianna Nannini da quasi quarant’anni. Di lei non si sa molto, a parte le dichiarazioni sul suo conto fatte non molto tempo fa dalla stessa cantante toscana. A suo dire, Carla rappresenta un punto di riferimento per lei e per sua figlia Penelope, con cui vive a Londra a partire praticamente dai suoi primi anni di vita. “Di lei ho totale fiducia”, ha dichiarato la Nannini a proposito della compagna (il cui identikit rimane sconosciuto). “Se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra, Carla la può adottare”. Quanto al suo orientamento sessuale, l’artista è sempre stata piuttosto evasiva. L’unico argomento che ha approfondito, in una recente intervista, è stato quello relativo ai suoi traumi del passato, gli stessi che l’hanno portata a essere la donna che è oggi.

Gianna Nannini, Carla e il suo passato sentimentale

“Da ragazza non mi piacevo ed evitavo di guardarmi allo specchio. Mi vedevo brutta”, ha dichiarato Gianna Nannini a Vanity Fair. Il suo canone estetico non collimava con quello in voga: “L’adolescenza è un’età terribile. Come rimani male nell’adolescenza, dopo non rimani più. Il primo amore, e chi se lo dimentica? Ti sorprende puro, senza meccanismi di difesa”. Il ragazzo in questione la deluse parecchio, e da quel momento lei trovò nella musica la sua valvola di sfogo. Ecco dunque spiegato il suo animo ribelle, che nel rock trova la sua migliore espressione: “La follia io l’ho sperimentata e ho sperimentato anche la schizofrenia. So cosa sono. Mi è capitato di morire e poi rinascere. All’inizio degli anni 80 sono stata molto male”, ha ammesso in seguito la cantante.

Gianna Nannini racconta la sua crisi

Ciò che ha portato Gianna Nannini ad avere una “famiglia” non convenzionale è stata forse la crisi che si è trascinata dalla sua adolescenza. “Ero piena di paranoie, vivevo una crisi profonda, avevo un io diviso, uno stato mentale alterato e paura di ogni cosa, come una bambina. Ero divisa a metà e a tratti riaffioravano frammenti dell’infanzia a cui non avevo dato nessuna importanza”. Ne racconta uno: “Quando ero piccola mio padre mi diede uno schiaffo e mi tolse una pasta con la crema dalle mani. Fu una tragedia inconscia, che interiorizzai. Per anni non ho più toccato una pasta alla crema, mi terrorizzava la sola idea”. A parte Carla, un altro suo “compagno di vita” fu il produttore e musicista Conny Plank, con cui trascorse un periodo di isolamento forzato a inizio anni 80. L’obiettivo era abbandonare “la Gianna di prima per lasciare spazio alla nuova”. “In un certo senso è come se fossi nata nel 1983. La Gianna che c’era prima riposa in un cimitero”.



