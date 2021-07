Carla Crocivera e Valeria Donati, ex Giancarlo Magalli/ La seconda era una sua fan

Giancarlo Magalli è sempre stato abbastanza riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Di lui si sa che ha intrattenuto due relazioni importanti da cui ha avuto due figlie, Manuela e Michela, nate una nel 1972 e l’altra nel 1994. Il suo matrimonio con Carla Crocivera, madre di Manuela, risale proprio agli anni Settanta. I due si lasciarono qualche anno dopo, con grande dolore da parte del conduttore. Anche Manuela, la loro primogenita, deve averne risentito: in quegli anni, infatti, Giancarlo era poco presente per via dei suoi numerosi impegni televisivi, e questo deve aver pesato ulteriormente sullo stato d’animo della piccola. Lo stesso conduttore, in una passata intervista, rivelò di aver cominciato a essere più presente nella vita della figlia soltanto nel 1983, quando questa aveva 11 anni.

Quanto invece alla sua relazione con Valeria Donati, madre della giovane Michela, possiamo dire che i due si incontrarono per la prima volta nell’’86. La donna era un’ammiratrice di Magalli, e riuscì a ottenere un colloquio con lui per fargli alcune rimostranze riguardo al programma L’illusione. Con Valeria, farmacista, il conduttore ha trascorso diversi anni fino alla nascita della loro figlia Michela, che oggi ha 27 anni. Sembra che sia stata Valeria a ‘causare’ la rottura: quest’ultima, infatti, s’innamorò di uno psicologo che la spinse a chiedere il divorzio. L’avvenimento rappresentò uno shock per il conduttore Rai, che ha parlato in svariate interviste sia del rapporto con Valeria che del matrimonio con Carla Crocivera. Magalli sembra essere molto legato alle sue due figlie, anche loro relativamente conosciute.

