Carla Crocivera e Valeria Donati, ex mogli di Giancarlo Magalli/ “Ti vogliamo bene”

Carla Crocivera, chi è la prima moglie di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è sposato due volte. La prima moglie è stata Carla Crocivera e dalla loro unione è nata la figlia Manuela nel 1972. Poche le notizie sul suo conto, ma recentemente Carla è apparsa in televisione, durante una puntata di Verissimo per mandare un saluto all’ex marito: “Ora che ci siamo lasciati alle spalle i momenti brutti, volevo dirti che non ci è pesato starti vicino, perché ci vogliamo bene e ti vogliamo bene. Sono felice che stai migliorando che ti stai rimettendo in forma, per tornare la persona che tutti conosciamo. Un forte abbraccio, ti voglio bene”. Anche

Avversaria Fiorentina è il Lech Poznan/ Quarti Conference League: urna favorevole!

Valeria Donati, la seconda moglie ha mandato un video: “È stata proprio una brutta vicenda questa che ha coinvolto tutti noi e sopratutto Giancarlo , per fruita ne sta uscendo bene grazie alle cure e all’affetto della sua grande famiglia. Ognuno ha fatto quello che ha potuto per stare vicino a Giancarlo, l’affetto è una cosa che circola e ricircola”.

DIRETTA/ Sorteggio quarti Conference League: Fiorentina-Lech Poznan, Scamacca-Gent!

Valeria Donati, chi è la seconda moglie di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli ha sposato Valeria Donati nel 1989 – lei aveva 23 anni e lui 40 – e nel 1994 è nata la seconda figlia Michela. Nel luglio 2008 Valeria Donati e Giancarlo Magalli si sono separati. Il conduttore, intervistato da Paola Perego a “Non disturbare”, ha confessato di aver sofferto molto per la fine del secondo matrimonio: “Per me è stato un trauma. Per il divorzio ho sofferto da morire perché le volevo bene a mia moglie, mi mancava, non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme, 22”. I rapporti tra gli ex coniugi sono rimasti molto buoni, soprattuto per amore della figlia: “Non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste”, ha scritto il condutture su Facebook.

LEGGI ANCHE:

Calciatori hanno +50% di probabilità di sviluppare demenza/ È per i colpi di testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA