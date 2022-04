Carla Crocivera e Valeria Donati, ex mogli Giancarlo Magalli/ “E’ stato un trauma”

Carla Crocivera e Valeria Donati sono le ex mogli del celebre conduttore Rai, Giancarlo Magalli. Due grandi storie d’amore che hanno portato alla luce le figlie Manuela e Michela. Il famoso presentatore, dunque, è stato sposato due volte nel corso della sua vita. La prima con Carla, con cui ha messo al mondo la prima figlia Manuela. Sul conto della donna ci sono pochissime informazioni e non è chiaro quali siano i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio con Giancarlo Magalli.

La loro storia d’amore, d’altronde, risale a parecchi anni fa e all’epoca il gossip non era di certo uno degli argomenti più diffusi. Ciò che sappiamo è che la Crocivera non era una donna appartenente al mondo dello spettacolo e che dopo la rottura il conduttore si è innamorato di Valeria Donati.

Carla Crocivera e Valeria Donati, i due grandi amori di Giancarlo Magalli

Il primo incontro con Valeria Donati risale al 1986 e dopo un paio d’anni di relazione sono saliti all’altare. A quanto pare la donna era un’ammiratrice di Magalli e con grande determinazione riuscì a ottenere un colloquio con lui per fornirgli alcune considerazioni sul programma televisivo L’illusione. La storia d’amore andò a gonfie vele per anni, fino alla nascita della figlia Michela. Poi l’innamoramento lampo di Valeria nei confronto di uno psicologo che la spinse a chiedere il divorzio.

“Per me è stato un trauma. Per il divorzio ho sofferto da morire perché le volevo bene a mia moglie, mi mancava, non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme, 22”, ha raccontato Magalli in una intervista a Paola Perego. “Quindi di colpo la vita ti cambia, e in peggio cambia. Ho pianto come un vitello per mesi e mesi, poi ci si abitua a tutto, però a me è dispiaciuto”.











