Carla Cutugno, chi è la moglie di Toto Cutugno/ Oltre 50 anni d’amore e il tradimento perdonato dalla donna

Carla è stata la moglie di Toto Cutugno, che verrà ricordato oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo, attraverso le parole del figlio Niko Cutugno. L’indimenticato cantante e voce de L’italiano è stato sposato con la donna dal 1971: un matrimonio durato oltre 50 anni e fatto di grande amore e complicità, nonostante un tradimento del cantante che ha rischiato di far naufragare la loro storia d’amore.

Erano infatti gli anni ’80 quando Cutugno intrecciò una relazione extraconiugale con Cristina, donna della quale non si conoscono molte informazioni se non, per l’appunto, il nome. Era stato lui stesso a parlarne, in un’intervista rilasciata a Corriere della Sera qualche anno fa, in cui aveva rivelato di aver conosciuto il figlio Niko, frutto del tradimento, proprio su invito della stessa moglie: “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome”.

Toto Cutugno, 50 anni insieme alla moglie Carla

Toto Cutugno è stato così perdonato dalla moglie Carla, che l’ha poi invitato a riconoscere il figlio Niko nato da quella relazione extraconiugale: dal loro matrimonio, invece, non sono nati figli. Della stessa Carla, inoltre, non si conoscono sufficienti informazioni a riguardo eccezion fatta per la sua vita privata al fianco dell’artista. Oltre 50 anni di matrimonio nel corso dei quali la coppia, a dispetto di tutti gli ostacoli affrontati, è sempre stata unita ed innamorata sino agli ultimi istanti di vita del cantante, morto lo scorso agosto.

Del figlio Niko, nato nel 1989, Cutugno aveva invece rivelato sempre nel corso della vecchia intervista al Corriere della Sera: “Nico Cutugno oggi ha 28 anni, è laureato in Economia ed è uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare”. Di lui sappiamo che è appassionato di musica, esattamente come il padre.











