Carla Cutugno, chi è la moglie Toto Cutugno/ Il tradimento del cantante:”poteva cacciarmi di casa invece…”

Carla Cutugno è la moglie di Toto Cutugno. Una grande storia d’amore quella nata tra il cantautore de “L’Italiano” e la donna che ha sposato nel 1971. Come in tutte le storie non sono mancati i momenti di alti e bassi, ma la coppia ha saputo gestirli, affrontarli e superarli. Tanto grande era l’amore che li legava, visto che i due sono stati legati per più di 50 anni. Un amore messo a dura prova solo dalla morte del cantautore, scomparso ad agosto 2023 dopo una lunga battaglia contro un tumore. Del resto Carla c’è sempre stata nella vita di Toto Cutugno: nei momenti bui, ma anche nei momenti di grande luce e successo. La donna ha superato anche un tradimento del marito che negli anni ’80 ha avuto una relazione extraconiugale con una donna di nome Cristina.

Da quella scappatella è nato anche un figlio di nome Nico, il solo ed unico figlio di Toto Cutugno. Nonostante il grande dolore del tradimento, Carla ha perdonato il marito, ma l’ha anche incoraggiato a riconoscere il ragazzo come suo figlio dandogli il cognome “Cutugno”. Proprio Toto, durante una intervista al Corriere della Sera, raccontò quanto successo: “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome”.

Toto Cutugno, il matrimonio con Carla e il tradimento

Toto Cutugno e le moglie Carla Cutugno si sono sposati nel 1971. Un matrimonio celebrato nell’amore per una delle coppie più longeve del mondo della musica e dello spettacolo. In diverse interviste il cantante de L’italiano ha parlato della moglie e di quanto la sua presenza sia stata fondamentale nella sua vita di uomo ed artista.

La moglie di Toto Cutugno c’è sempre stata per lui: l’ha incoraggiato quando veniva etichettato come “l’eterno secondo del Festival”, ma anche quando è saltato fuori il tradimento con un’altra donna. L’amore tra Carla e Toto ha vinto e superato tutto e tutti.

