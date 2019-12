Carla e Penelope, compagna e figlia di Gianna Nannini/ “Mi hanno stravolto la vita”

Carla e Penelope, rispettivamente compagna e figlia di Gianna Nannini, sono i due punti di riferimento fondamentali nella vita dell’artista senese che questa sera sarà ospite del nuovo appuntamento “In arte” su Rai 3 condotto da Pino Strabioli e nel corso del quale verosimilmente non solo parlerà dell’ultimo disco, uscito da poco meno di un mese, ma anche delle due persone che le sono più vicine e per le quali si è anche commossa nel corso dell’ultima chiacchierata con Mara Venire nel salotto televisivo di “Domenica In”. E non è un caso che la stessa Nannini, pur essendo un personaggio pubblico, sia per via della propria riservatezza sia per il fatto che oramai vive in quel di Londra con la sua famiglia, parla poco spesso del privato ed è anche il motivo per cui non ci sono molte foto che la ritraggono, se non “paparazzata”, assieme alla sua Carla o con Penelope, la bimba di nove anni avuta quando lei ne aveva 54 a seguito del trattamento di inseminazione assistita con ovodonazione. E certamente le polemiche che quella gravidanza hanno scatenato, assieme alla volontà di tutelare il futuro di Penelope quando le sue due mamme non ci saranno più, hanno portato la Nannini a scegliere Kensington come propria residenza, tutelando la privacy di sua moglie e della figlia.

CARLA E PENEOLOPE, COMPAGNA E FIGLIA DI GIANNA NANNINI

Carla è infatti da circa quarant’anni una presenza costante nella vita di Gianna Nannini ma nonostante questo di lei si sa davvero poco: quello che è certo è che il matrimonio celebrato con rito civile proprio nel Regno Unito e che le ha legate è stata una scelta dettata non tanto da una intima convinzione della rocker, comunque innamorata della propria compagna, quanto dalla necessità di tutelare davanti alla legge la piccola Penelope. La Nannini è stata spesso evasiva nel parlare delle circostanze che l’hanno portata a conoscere Carla tanti anni or sono, come pure dell’occupazione di sua moglie: tuttavia il grande passo non è stato solo un modo per coronare il sentimento che le lega ma anche per la Nannini una chance di dare la possibilità a Carla di adottare la bambina avuta dopo la fatidica soglia dei 50 anni, per una gravidanza che aveva destato molte polemiche alle nostre latitudini. In una delle rare interviste che la cantautrice ha concesso negli ultimi tempi alla stampa italiana, era emerso come questa figura misteriosa e sfuggente della sua compagna in realtà rappresenta un pilastro nella vita dell’artista e a quanto pare è anche la persona che condivide le sue scelte, anche quelle più discusse come il voler diventare madre in età avanzata e le nozze celebrate unicamente pensando al futuro della loro bimba.

GIANNA NANNINI:”MIA FIGLIA MI HA STRAVOLTO LA VITA E ORA…”

E a proposito della piccola Penelope, va ricordato come qualche tempo fa alcuni scatti rubati e apparsi sul magazine “Novella 2000” avevano svelato quanto fosse cresciuta la figlia di Gianna Nannini, da sempre restia a pubblicare le foto della bambina sui suoi canali social e tantomeno avvezza a svelare troppi particolari del loro ménage famigliare in quel dell’elegante quartiere londinese di Kensington. All’epoca, quando la faccenda diventò di pubblico dominio, la Nannini spiegò in una lunga lettera a “Vanity Fair” il motivo del nome della piccola (“Mi hai aspettato tanto prima di nascere, hai aspettato che fossi pronta” scrisse, accennando al fatto che la figlia ha… atteso sua madre come Penelope, moglie di Ulisse, attese per anni pazientemente il ritorno del marito dal suo peregrinare per mare), difendendo inoltre sempre la scelta di restare incinta col fatto che a suo dire fare un figlio dopo i cinquant’anni fa bene e aiuta pure il fisico a rimanere giovane. Ma è stato in una recente puntata di “Domenica In” che Gianna Nannini, un po’ a sorpresa, non solo ha parlato in pubblico di Penelope ma si è pure commossa dato che nella lunga intervista con Mara Venier ha pure ricordato la mamma scomparsa. “Penelope mi ha stravolto la vita: adesso ha nove anni e continua a crescere” ha detto la Nannini, rivelando come la bimba la segua sempre ai suoi concerti e balli pure nel frattempo. “Lei viene prima di me in tutte le scelte che faccio e la sto anche abituando ad essere indipendente come me” ha poi aggiunto con il volto rigato dalle lacrime e, citando il titolo del suo ultimo disco, ha spiegato che è proprio Penelope oramai a fare “la differenza” nella sua vita.



