Carla e Penelope, compagna e figlia Gianna Nannini/ “L’unica, vera famiglia…”

Carla e Penelope sono la compagna e la figlia di Gianna Nannini. Una storia importante quella che vive la rocker italiana e che la rende serena e felice. Per amore della sua bambina, nata nel 2010, Gianni Nannini ha scelto di lasciare l’Italia e trasferirsi a Londra. Dell’amore per la compagna Carla e per la figlia Penelope, la Nannini ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera rivelando i motivi per i quali ha deciso di far crescere sua figlia in Inghilterra.

Gianna Nannini, regalo alla figlia Penelope "È arrivato Jolly"/ "Un fratellino per…"

“Non ci sono leggi in Italia che mi garantiscano di sapere cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo, quindi me ne vado in Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma e dove registro anche i miei dischi da trent’anni. Faccio l’unione civile con Carla e la stepchild adoption, perché adesso è questo l’unico vero nucleo familiare di cui posso fidarmi”.

Gianna Nannini/ L'amore per la figlia Penelope e quell'aneddoto sulla gonna tagliata

Carla e Penelope, compagna e figlia Gianna Nannini: amore con discrezione

Gianna Nannini è sempre stata molto discreta e riservata. Anche la storia con Carla è stata vissuta allo stesso modo e, solo recentemente, la rocker ha cominciato a parlare della propria vita privata apertamente. Una storia importante che la nascita di Carla ha coronato cambiando totalmente la vita della cantautrice. Della sua famiglia e della scelta di vivere a Londra, la Nannini ha parlato anche nella sua autobiografia dal titolo Ca**i Miei.

“Ho scelto di vivere a Londra perché così mia figlia Penelope può crescere senza preconcetti. Ho pensato di darle garanzie e rispetto. Sette anni fa da noi non c’erano nemmeno le unioni civili, figuriamoci la stepchild adoption. Londra è tutto il mondo, tutti i colori diversi che stanno assieme, ma gli inglesi son sempre stati ‘brexit’”.

Carla e Penelope, compagna e figlia Gianna Nannini/ "Sono il mio nucleo familiare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA