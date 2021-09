Carla e Penelope, compagna e figlia Gianna Nannini/ “Sono il mio nucleo familiare”

Carla e Penelope sono la compagna e la figlia di Gianna Nannini, l’interprete rock di ‘Sei nell’anima’. Un grande amore quello che lega la rocker senese alla compagna di sempre Carla con cui si è trasferita in Inghilterra per il bene della figlia Penelope. “Conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia” – ha dichiarato la Nannini in una intervista rivelando anche di essere anarchica e di non credere al matrimonio. La scelta di lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra è legata sicuramente alla sua condizione di madre e donna. “A Londra vivo da tempo. Sono anarchica, non credo al matrimonio. Ma conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare” – ha precisato la cantante che nel corso degli anni ha cambiato le sue idee sposandosi anche con la sua amata Carla.

Su Carla si conoscono pochissime informazioni visto che come coppia hanno sempre preferite mantenere il maggior riserbo sul loro amore. Una scelta condivisibile visto che la popolarità di un personaggio – artista non deve per forza di cosa significare condividere con il pubblico e i curiosi ogni lato della propria vita.

Gianna Nannini e la compagna Carla si sono sposate con un rito civile in Inghilterra. La rocker di “Bello e impossibile” ha modellato le sue idee sul matrimonio per il bene della figlia Penelope come ha raccontato in una intervista: “se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”. Una cosa è certa: da quando la figlia Penelope è arrivata nella sua vita è cambiato tutto…in meglio.

“Mia figlia Penelope è il più grande amore della mia vita, arriva dopo il dolore profondo e lo choc” ha rivelato l’artista che ha subito tre aborti prima di poter diventare mamma. Oggi la Nannini è felice con la compagna Carla e la figlia Penelope, ma non nasconde il suo passato amoroso: “ho amato uomini e donne, sono pansessuale…Per me l’amore è consonanza di spirito, che è molto più importante del sesso”, ma oggi Carla e Penelope sono il vero nucleo familiare di cui può fidarsi..



