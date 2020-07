Carla e Penelope Giannini/ Chi sono la moglie e la figlia di Gianna Nannini?

Di Carla, la moglie di Gianna Nannini, sappiamo davvero troppo poco. Da sempre la rocker ha deciso di calare il sipario sulla sua vita privata. Non per nascondersi, ma per proteggersi e proteggere i suoi affetti più cari. Insieme da diversi decenni, le due donne hanno deciso alla fine di consolidare in modo ufficiale la loro unione e allargare la famiglia, grazie alla nascita di Penelope. Sono state rare le occasioni in cui la famiglia si è esposta ai paparazzi: una delle ultime occasioni, almeno per quanto riguarda l’Italia, risale allo scorso dicembre, quando Gianna e Carla sono state fotografate lungo le vie di Milano. Il settimanale Vero infatti le ha pizzicate nella capitale della moda, a breve distanza dal lancio de La differenza, uno degli ultimi album della rocker. Oggi, giovedì 16 luglio 2020, Rai 3 trasmetterà nella sua prima serata lo speciale In arte… Gianna Nannini. Abbandonato il progetto londinese, la Nannini e la sua famiglia hanno deciso di ritornare a vivere in Italia già diversi mesi fa. La cantante aveva scelto di trasferirsi per amore della figlia, per evitare che crescesse con preconcetti e per garantire la tutela dei suoi diritti. “Mia figlia è italiana e vuole tornare in Italia”, ha detto a gennaio, riferisce Il Corriere di Siena. Tornare nel nostro Paese però per Gianna vuol dire anche seguire da vicino la causa civile con il fratello Guido, per via della villa di famiglia, la Certosa di Belriguardo, che la madre di entrambi ha deciso di regalare alla cantante.

Gli amori della vita di Gianna Nannini

Carla è spuntata nella vita di Gianna Nannini solo di recente, almeno per quanto riguarda il pubblico italiano. Anche se le due hanno superato la soglia dei 40 anniversari, i fan della rocker hanno avuto la conferma del suo orientamento sessuale solo alcuni anni fa. In occasione dell’uscita dell’album Amore gigante, la cantante ha scelto di parlare della sua sfera intima: “Ho amato uomini e donne, sono pansessuale”, ha detto in quell’occasione a Il Corriere della Sera, “per me l’amore è consonanza di spirito, che è molto più importante del sess*. Di solito l’amore è possessivo; io credo nell’Amore Gigante, come il titolo di un altro disco, che non lo è“. Prima della nascita di Penelope, Gianna però non aveva mai pensato alle nozze, anzi si era dichiarata fortemente contraria. “Conosco Carla da quarant’anni”, ha detto, “e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”.



