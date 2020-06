Carla e Penelope, moglie e figlia di Gianna Nannini/ Senza la piccola le nozze…

Pubblicità

Carla e Penelope sono ancora assenti negli scatti social di Gianna Nannini. La moglie e la figlia della nota rocker latitano da qualche tempo, fatta eccezione per uno scatto che riguarda la ragazzina e realizzato a Barcellona lo scorso novembre. “Penelope, mamma, Gaudì“, scrive la Nannini, mentre la figlia dell’artista le scatta una foto con il cellulare. Clicca qui per guardare la foto di Penelope e Gianna Nannini. Da quel momento in poi, la cantante ha preferito condividere solo contenuti che riguardano il suo lavoro. Possiamo dare per scontato però che la sua vita familiare sia più che movimentata e ricca. Gianna Nannini sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a Domenica In nel pomeriggio di oggi, 14 giugno 2020. Deciderà di parlare un po’ di più della moglie e della figlia? Di Carla per ora sappiamo solo che sta al fianco della rocker da oltre 40 anni. Le due poi hanno scelto di sposarsi con rito civile a Londra, dove hanno deciso di andare a vivere subito dopo la nascita di Penelope. Senza considerare l’ondata di polemiche che hanno investito la cantante, nel momento stesso in cui ha deciso di diventare madre in tarda età. “La Bibbia parla di madri a 70 anni…Se Rod Stewart fa un figlio a 65 nessuno dice nulla. Invece con me si parla di questo e non della mia musica“, ha scritto all’epoca nella biografia Cazzimiei, pubblicata con la Mondadori, “Non ci sono leggi, in Italia, che mi garantiscano cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo. Quindi me ne vado in Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma”.

Pubblicità

Carla, moglie Gianna Nannini: la piccola Penelope

Carla forse non sarebbe mai diventata la moglie di Gianna Nannini se nella vita di entrambe non fosse arrivata la piccola Penelope. La rocker infatti ha scelto di fare il grande passo solo per il bene della figlia. “Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo”, ha dichiarato in passato a Il Corriere della Sera, “ma se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”. Di anni intanto ne sono passati quasi dieci dalla nascita della bambina e in pochi casi la Nannini ha scelto di fare ritorno in Italia. Ovviamente solo per motivi di lavoro e senza condividere i riflettori mediatici con moglie e figlia. Qualche eccezione risale a diversi mesi fa: il settimanale Vero ha paparazzato la cantante e Carla per le vie di Milano. Chi ha assistito invece ai concerti della Nannini, giura di aver visto Penelope scatenarsi nelle prossimità del palco. L’amore per il ballo a quanto pare l’accompagna fin dalla più tenera età.

Foto, quel viaggio a Barcellona

Visualizza questo post su Instagram Penelope, Mamma, Gaudí. Thanks to @philipppleinkids Un post condiviso da Gianna Nannini (@officialnannini) in data: 25 Nov 2019 alle ore 12:12 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA