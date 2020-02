Carla e Penelope, moglie e figlia Gianna Nannini/ La rocker con l’amore nel cuore

Carla è la moglie di Gianna Nannini: un dato di fatto. Lo sanno i fan, lo sa anche chi non le conosce. Ma cosa sappiamo di questa donna che è al fianco della celebre rocker da 40 anni? Ben poco, se si pensa che Gianna ha fatto di tutto per tutelare la sua dolce metà, non svelando mai nemmeno quale sia la sua professione. Un amore tenuto fra le mura domestiche, vissuto nella quotidianità, ma il più possibile lontano dai riflettori. “Ho in lei totale fiducia”, ha affermato in un’intervista tempo fa la cantante, parlando della sua compagna di vita. Anche se le due hanno scelto di sposarsi e ufficializzare la loro unione a Londra, dove vivono, in realtà sembra che nè Carla nè Gianna abbiano mai creduto al matrimonio. Hanno scelto invece di fare questo passo importante per Penelope, la figlia che la rocker ha avuto a 56 anni e che ha deciso di tutelare agli occhi della legge. “Ho amato uomini e donne, sono pansessuale”, ha detto in passato la Nannini a Il Corriere della Sera, parlando di come nella sua vita non si sia mai fermata di fronte al genere. E anche per spegnere le polemiche nate subito dopo il suo coming out, arrivato dopo diversi decenni in cui una grande fetta del pubblico dava già per scontata la sua appartenenza alla comunità arcobaleno.

Carla e Penelope, moglie e figlia Gianna Nannini: un cuore pieno d’amore

Penelope Nannini è il vero amore di mamma Gianna Nannini. Anche se la rocker ha una moglie, è la figlia che ha partorito dopo i 50 anni ad averle restituito il sorriso. “Arriva dopo il dolore profondo e lo choc”, ha dichiarato parlando dei tre aborti vissuti prima che la bambina nascesse. Per questo l’ha chiamata Penelope: è come se la piccola avesse aspettato che fosse pronta a diventare madre, prima di fare la sua comparsa in questo mondo. “La Bibbia parla di mamme di settant’anni”, sottolinea la rocker a Il Corriere della Sera, ritornando sulle critiche che l’hanno colpita proprio durante la gravidanza. “L’ho chiama Penelope perchè l’ho attesa a lungo”, aggiunge, “ho perso un bimbo di tre mesi, pensavo di non riuscirci più”. La bambina poi le ha chiesto un giorno chi fosse suo padre e Gianna le ha detto la verità, che non c’è. “Lei ha capito. Credo alla generosità, che è cosa più profonda dell’altruismo. Non mi interessa l’ autocompiacimento della beneficienza, mi interessa il dono. Sentivo di dover donare una vita”. Penelope poi ama la musica: quando era nella pancia della mamma ascoltava sempre le sue canzoni, le prove in sala di registrazione. E provava una forte emozione per gli archi, così quando ha iniziato a parlare, ha chiesto alla mamma di poter imparare a suonare il violino. Poi però ha scelto il pianoforte.

