Sono innumerevoli le belle donne che Silvio Berlusconi ha avuto nel corso della sua vita. Tanti flirt, tantissime amanti, anche molto giovani, ma anche due matrimoni che sono durati diversi anni. Le ex mogli di Silvio Berlusconi sono Carla Elvira Lucia dall’Oglio e Veronica Lario. Due storie durate la prima diciannove anni, la seconda ventidue. Matrimoni importanti che hanno visto anche nascere i cinque figli del Cavaliere. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a scoprire qualcosa in più sulle due donne, le ex mogli di Silvio Berlusconi.

Carla Elvira Lucia dall’Oglio è la prima moglie di Silvio Berlusconi. Classe 1940, nata a La Spezia, ha incontrato il Cavaliere quando aveva 24 anni. Tra i due ci fu un colpo di fulmine, tanto che i due decisero di sposarsi molto giovani. Una storia d’amore suggellata appunto dalle nozze che arrivarono appena un anno dopo il loro primo incontro. Ben presto, poi, la famiglia si allargò: nel 1966 nacque Marina, primogenita di Berlusconi, e tre anni più tardi di Pier Silvio, oggi a capo di Mediaset, l’azienda creata da suo padre. Tra i due il divorzio arrivò nel 1980, anno in cui Berlusconi cominciò a frequentare Veronica Lario, che poi sarebbe diventata sua moglie qualche anno più tardi. I due si sono separati nel 1985 e da quel momento sono state pochissime le apparizioni della donna: una delle ultime nel 2009 quando alla figlia Marina consegnarono la medaglia d’oro del Comune di Milano.

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e Veronica Lario, ex mogli di Silvio Berlusconi: la fine del secondo matrimonio

Dopo aver conosciuto Veronica Lario ed essersi innamorato di lei, Silvio Berlusconi ha divorziato dalla sua prima moglie, Carla Elvira Lucia dall’Oglio. Lei faceva l’attrice e aveva vent’anni in meno di lei quando si conobbero: tra loro nacque immediatamente un’attrazione che portò il politico alla decisione di lasciare la moglie per lei. Le nozze arrivarono però solamente qualche anno più tardi, nel 1990, dopo il divorzio dalla prima moglie. Nel frattempo i due avevano messo al mondo tre figli: Barbara, nata nel 1984, Eleonora, nel 1986 e Luigi nel 1988.

Cinque figli da due storie d’amore importanti, dunque, per Silvio Berlusconi, che dopo la fine dell’amore con Veronica si è legato a diverse donne tra cui Francesca Pascale, con la quale è stata per diverso tempo. Tornando però sulle ex mogli di Silvio Berlusconi, emblematico è il motivo che ha portato alla fine della storia con Veronica Lario. Lei, parlando delle crisi vissute con il marito, disse: “Non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni”.