Carla Fracci com’è morta e malattia/ L’etoile stroncata da un terribile tumore

Carla Fracci, qual’è la causa della sua morte?

Carla Fracci com’è morta? La ballerina italiana più famosa al mondo è venuta a mancare all’età di 84 anni a causa di un tumore. Un lutto che ha sconvolto tutto il mondo della danza e dello spettacolo internazionale. La morte di Carla Fracci, considerata la prima ballerina assoluta, è arrivata il 27 maggio del 2021 all’età di 84 anni nella sua casa di Milano. Un rapporto davvero speciale quello tra l’etoile della danza mondiale e la capitale meneghina dove ha mosso i primi passi costruendo la sua straordinaria carriera. La Fracci, infatti, è stata la prima ballerina della Scala di Milano e da lì ha spiccato il volo diventato una celebrità mondiale.

Per il New York Times Carla Fracci è la “prima ballerina assoluta”, un monumento della storia e della cultura del nostro Paese in tutto il mondo. Un simbolo italiano conosciuto in tutto il mondo a cui Eugenio Montale ha perfino dedicato una poesia in cui scriveva di lei come dell’eterna fanciulla danzante.

Carla Fracci: un monumento della storia della danza e della cultura del nostro Paese in tutto il mondo

La morte di Carla Fracci ha scosso tutto il mondo della danza e dello spettacolo, ma anche la gente che l’ha sempre amata. Da diverso tempo la prima ballerina soffriva di una malattia contro cui ha lottato con forza e determinazione non riuscendo però a vincere la sua battaglia. All’età di 84 anni si è spenta nella sua casa a Milano circondata dall’amore dei suoi cari e della sua famiglia. Prima d’allora non aveva mai parlato di cancro e malattia. Con le stessa magia e grazia con cui aveva conquistato i teatri internazionali, Carla ha lasciato la terra lasciando però un segno incancellabile.

Accanto a lei però c’è sempre stato il marito Beppe Menegatti, l’amore della sua vita e i suoi figli. “Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste. Troppo” sono state le prime parole del marito Beppe Menegatti poco dopo la morte della moglie Carla!











