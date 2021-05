Carla Fracci com’è morta?/ “Un tumore è la malattia che ha combattuto per anni..”

Ancora non ci sono dettagli precisi sulle ultime ore di vita di Carla Fracci ma è ormai certo che la stella della danza mondiale abbia vissuto negli ultimi anni combattendo contro un tumore, che non si capisce bene dove l’avesse colpita, e che proprio questa lotta l’ha ridotta al minimo in pochi giorni. Quello che rimane da capire è se lei sapesse o meno quello che stava per succedere o se le sue condizioni sono peggiorate all’improvviso senza darle nemmeno il tempo di prendere le misure alla sua morte. Quello che speriamo è che le sue condizioni non siano state molto dolorose nei suoi ultimi attimi e che non vi siano state complicazioni esterne.

Un tumore ha ucciso Carla Fracci?

Come è morta Carla Fracci? In queste ore sembra proprio questo il mistero di cui dobbiamo venire a capo soprattutto per via di quello che è successo in così poche ore. In un primo momento si era parlato di un malore e di un ricovero non meglio precisato, poi Roberto Alessi ospite in tv su Rai1 aveva parlato di strani ‘movimenti’ e silenzi che non lasciavano presagire niente di buono fino a che non è arrivata la terribile notizia della morte dell’etoile all’età di 84 anni. Ma Carla Fracci com’è morta? Secondo i bene informati sembra che Carla Fracci da tempo era malata di tumore ma aveva deciso di vivere gli ultimi mesi in riservatezza senza rivelare di questo suo male a nessuno, almeno non pubblicamente su settimanale o in tv.

Carla Fracci com’è morta? Aveva un tumore poi tutto è peggiorato

La ballerina è morta quindi proprio questa mattina, dopo un ricovero di qualche giorno, circondata dall’affetto del marito Beppe Menegatti e del figlio Francesco. Lo stesso direttore di Novella 2000 aveva rivelato di averla vista qualche giorno fa quindi le sue condizioni di salute sono precipitate proprio in queste ore. Non si capisce bene dove abbia colpito il male che l’ha uccisa all’età di 84 anni ma siamo sicuri che nelle prossime ore, quando l’attenzione di tutti si concentrerà sulla sua dipartita, nuovi dettagli verranno a galla chiarendo ogni dubbio. Quello che è certo è che adesso è sicuramente il momento del pianto e del cordoglio per la sua famiglia e tutti i suoi colleghi.

