Carla Fracci, quanti anni ha?/ Età, altezza e quanto pesa: le curiosità su l’étoile

Tra le esibizioni proposte questa sera su Rai1 tra tre dei più bei concerti di Andrea Bocelli non poteva mancare quella con Carla Fracci. L’étoile, simbolo della danza italiana e internazionale, mostra ancora una volta tutta la sua grazia e questo nonostante la sua non più giovanissima età. Carla Fracci è nata a Milano il 20 agosto 1936 ed ha dunque 83 anni. La ballerina è del segno del Leone. Ma quali sono invece la sua altezza e il suo peso? Carla Fracci è alta 164 centimetri e pesa circa 55 chilogrammi.

La danzatrice muove i primi passi in quello che è poi diventato il suo mondo da piccolissima e a 10 anni entra alla prestigiosa scuola di ballo del Teatro alla Scala e nel 1954 diventa prima ballerina. “La scuola di ballo era gratuita, mio padre era un tranviere scampato dalla guerra di Russia, non se la sarebbe potuta permettere altrimenti”, ha rivelato la Fracci in un’intervista rilasciata qualche anno fa. Ricordiamo infine che Carla Fracci è sposata ormai da molti anni con Beppe Menegatti.



