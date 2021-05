Carla Fracci, quella volta che inveì con Gianni Alemanno/ Lui: “Speculare oggi…”

Carla Fracci, la signora della danza mondiale, ha difeso con determinazione non solo il mondo della danza, ma dell’arte in generale. Nel giorno in cui tutti piangono la sua scomparsa, torna a galla un ricordo risalente al 2010. All’epoca, il sindaco di Roma era Gianni Alemanno che, arrivato al Teatro dell’Opera per intervenire all’assemblea organizzata dai sindacati contro il decreto di riforma delle fondazioni liriche che tagliava i fondi per lo spettacolo privatizzando, in parte, i teatri come scriveva all’epoca La Repubblica, fu affrontato a muso duro da Carla Fracci a cui non fu rinnovato il contratto di direzione del corpo di ballo del celebre teatro romano. “Vergogna per due anni non mi ha mai ricevuto. E sono cose che non dico per me – ha aggiunto – ma per il futuro di questo teatro“, furono le parole pronunciate all’epoca contro Alemanno che non reagì.

Carla Fracci e il litigio con Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma

Nel giorno della morte di Carla Fracci, Gianni Alemanno risponde a chi sta ricordando quel litigio avvenuto anni fa. Ai microfoni dell’AdnKronos, commenta così il video datato 2010 e che oggi sta circolando nuovamente sul web: “Trovo veramente penoso che in un momento così triste e commovente come la scomparsa di una grandissima artista, alcuni organi di informazione non trovino niente di meglio che speculare politicamente sulla sua figura, ritirando fuori un video vecchio di 10 anni. In realtà, quel litigio nasceva da un equivoco tra me e lei, che poi riuscimmo a chiarire nelle settimane successive, senza lasciare ulteriori strascichi”.

