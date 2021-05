Carla Fracci è morta/ La “prima ballerina assoluta” ci lascia a 84 anni

Tutto vero. Carla Fracci ricoverata. I rumors, il susseguirsi dei titoli sul web e sui giornali e poi il cuore che si spezza per la notizia che nessuno avrebbe mai voluto dare: Carla Fracci è morta. La “prima ballerina assoluta” si è spenta a 84 anni e poco fa tutto è stato confermato. Le sue condizioni sono peggiorate in queste ultime ore dopo un presunto malore che l’avrebbe colpita nella giornata di ieri anche se, per il momento, non ci sono ancora dettagli su quanto è successo e su quello che l’ha portata a questo ricovero d’urgenza. Nelle scorse ore si è parlato di condizioni preoccupanti ma la famiglia e il marito non hanno mai confermato e nemmeno commentato i rumors. Adesso aspettiamo di sapere con precisione quanto è accaduto e nel frattempo non possiamo che piangere la ‘prima ballerina assoluta’.

RAFFAELE PAGANINI “CARLA FRACCI ETEREA, NOBILE NELL'ANIMO”/ Fredella “Era un gigante”

ROBERTO ALESSI: “QUALCOSA DI BRUTTO STA PER ACCADERE..”

Si trova ricoverata in gravi condizioni Carla Fracci, indimenticata etoile del teatro alla Scala di Milano. Non è ben chiaro cosa sia accaduto alla star meneghina di 84 anni, ma il suo stato di salute sembrerebbe essere particolarmente serio, e soprattutto, improvviso. Ha cercato di fornire qualche dettaglio in più Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché grande amico proprio di Carla Fracci. Intervistato telefonicamente dal programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha spiegato: “So che è ricoverata in condizioni gravi, il marito non risponde, l’ho chiamato al telefono, e posso capire, neanche l’assistente risponde e nemmeno il figlio”. Quindi Alessi ha aggiunto: “Neanche a casa risponde nessuno e questa non è una notizia da poco”.

Francesco Menegatti, figlio di Carla Fracci/ La compagna Dina Nencini e i due figli

Il giornalista ha proseguito: “Devo tantissimo a Carla Fracci è un’amica personale, l’ho vista due giorni fa qui a Brera camminare, ma non volevo disturbarla, mi sembrava stesse bene, per cui dovrebbe essere un malore improvviso”. Alessi ha poi sottolineato una curiosa casualità: “Proprio stanotte è morta Luciana Novaro, etoille della Scala che ha scoperto Carla Fracci: ieri sera l’ho chiamata per avvisarla di questa cosa e non mi aveva risposto, forse c’era già qualcosa di brutto che stava per accadere”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CARLA FRACCI STA MALE? PREOCCUPAZIONE PER LE CONDIZIONI DELL’ÉTOILE

Sono ore concitate queste per fan e addetti ai lavori che sono stati o ammirano Carla Fracci. A lanciare l’allarme sulle sue condizioni di salute è proprio il Corriere della sera che annuncia che l’etoile versa in gravi condizioni non meglio precisate, come sta quindi la ballerina simbolo della Scala di Milano e del mondo della danza italiana nel mondo? No ci sono notizie certe a riguardo e nemmeno comunicazioni ufficiali e questo non fa altro che far crescere l’apprensione per Carla Fracci, che verserebbe in gravi condizioni di salute almeno secondo gli ultimi rumors che stanno rimbalzando sui social e sul web.

Beppe Menegatti, marito Carla Fracci/ “Quando ci siamo conosciuti era già fidanzato”

Carla Fracci sta male? Preoccupazione per le condizioni dell’étoile

Sono tanti coloro che in queste ore stanno pregando affinché si tratti di un malinteso o per intercedere per la sorte dell’étoile della Scala che adesso ha 84 anni ed è una della ballerine più importanti e famose al al mondo. Di umili origini, Carla Fracci è nata da papà alpino e da mamma operaia ma questo non le ha impedito di studiare danza e arrivare sul tetto del mondo salendo sui palchi dei teatri più importanti e venendo eletta “prima ballerina assoluta” dal New Yor Times all’inizio degli anni ’80. Carla Fracci è celebre per alcuni dei suoi personaggi femminili memorabili come Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea. Al suo fianco, negli anni, si sono alternati i ballerini russi Rudolf Nureyev e Vladimir Vassiliev, ma anche i più giovani Massimo Murru e Roberto Bolle. Tutti in apprensione adesso per cercare di capire come sta Carla Fracci e quali sono le sue condizioni di salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA