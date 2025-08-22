Carla Galli, moglie di Toto Cutugno: chi era la donna rimasta al fianco del cantante per tutta la vita, fino alla sua morte?

Nel 1971 Toto Cutugno ha sposato Carla Galli, la donna che poi sarebbe rimasta al suo fianco per tutta la vita, nonostante il dolore del tradimento che nel 1989 ha portato alla nascita di Nico, un figlio illegittimo poi riconosciuto dal cantante. Carla Galli ha perdonato l’artista e non solamente non ha rotto il loro matrimonio, pur non avendone tutte le ragioni, ma lo ha fatto ragionare e spinto a riconoscere suo figlio.

Toto Cutugno non ha mai nascosto quanto il merito del suo rapporto con Nico fosse appunto della moglie Carla Galli, che lo ha saputo perdonare e spinto a prendere la decisione più giusta per il bene del bambino, nato pochi anni prima. Grazie ai consigli della moglie, Toto Cutugno ha riconosciuto Nico e stretto con il ragazzo un rapporto splendido. Non è chiaro, invece, quali fossero i rapporti tra Nico e la moglie di Toto Cutugno.

Carla Galli, moglie di Toto Cutugno: un consiglio che cambiò le loro vite

Nonostante il dolore del tradimento, Carla Galli, la moglie di Toto Cutugno, ha spinto il marito a riconoscere il figlio che aveva avuto da un’altra donna: seguendo il suo consiglio, qualche anno più tardi il cantante ha dato il suo cognome al ragazzo. Un atto di amore, coraggio e generosità: da quel momento, Carla e Toto non si sono più lasciati anche se come tutte le coppie hanno vissuto momenti alternati, con alti e bassi. Per quanto riguarda il privato di Carla Galli, non sono molte le informazioni che abbiamo sulla moglie di Toto Cutugno, sempre lontana dai riflettori nonostante il lavoro estremamente mediatico del marito.

Carla, infatti, è sempre apparsa come una donna poco amante delle luci della ribalta ma soprattutto molto propensa a vivere la sua vita privata. Nonostante non abbia avuto figli con Toto Cutugno, per tutta la vita si è dedicata alla famiglia senza mettersi mai in mostra.