Chi erano Carla Gravina e Angelica Ippolito, ex compagne di Gian Maria Volonté: con la prima ebbe la figlia Giovanna. L'ultima al suo fianco alla fine

Gian Maria Volonté ha amato diverse donne nella sua vita. Da giovanissimo ha sposato Tiziana Mischi, con la quale si è separato nel 1962. Nel 1961, quando era ancora sposato, ha avuto una figlia, Giovanna Gravina, da Carla Gravina, a sua volta attrice. Nel 1983, invece, ha sposato Armenia Balducci, con la quale ha vissuto circa dieci anni di amore. Nella sua vita, dunque, sono stati tanti gli amori. Tra le ex compagne di Gian Maria Volonté sicuramente particolare importanza ha anche Angelica Ippolito, giovane attrice nonché figlioccia di Eduardo De Filippo. Con Angelica, Gian Maria visse gli ultimi dieci anni della sua vita, amandola profondamente. I due si sono conosciuti sul set nel 1977, e dal 1984 hanno cominciato a vivere insieme, fino alla scomparsa di lui dieci anni dopo.

Tra Angelica Ippolito e Gian Maria Volonté l’amore è stato profondo. Un rapporto che i due hanno vissuto spesso a La Maddalena, isola con la quale Volonté aveva un rapporto particolare. A “La Nuova Sardegna”, Ippolito ha raccontato: “Vivevamo in barca, nelle varie baie. Sistemati sottocoperta con due materassini di gomma, delle pile per leggere al buio, un fornelletto a gas. Un’esperienza scomodissima, però meravigliosa”. I due, dunque, hanno trovato La Maddalena come sfondo del loro amore: un territorio particolare e di una bellezza struggente. Ancora oggi Giovanna, la figlia di Volonté, vive lì.

Carla Gravina e Angelica Ippolito, ex compagne di Gian Maria Volonté: la nascita di Giovanna

Tra le ex compagne di Gian Maria Volonté c’è anche Carla Gravina, che gli ha donato la sua unica figlia, Giovanna. Carla esordì al cinema da giovanissima, a soli quindici anni, in un film di Alberto Lattuada nel 1957: lavorò molto in teatro, soprattutto dopo l’abbandono graduale di televisione e cinema negli anni ottanta. Con Volonté, Carla ha avuto una lunga relazione: al momento della nascita di Giovanna i due non erano sposati (e non lo saranno mai). A riconoscere la bambina fu solo la mamma, che le diede il suo cognome. All’epoca fu un vero e proprio scandalo.