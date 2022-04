Carla, la moglie di Gianna Nannini/ La scelta per tutelare Penelope

Gianna Nannini non ama parlare apertamente della sua vita privata, ma non ha mai fatto mistero del grande amore che la lega a Carla, il suo grande amore al suo fianco ormai da più di 30 anni. La coppia vive ormai da tempo nel quartiere di Kensington, a Londra, dove è stato celebrato anche il loro matrimonio. La cantante, però, torna periodicamente in Italia soprattutto per motivi di lavoro, oltre che per vedere i parenti che ancora abitano nel nostro Paese.

L’amore che le lega è davvero fortissimo, al punto tale che l’interprete di “Sei nell’anima” è arrivata a definirla come il “vero nucleo familiare di cui posso davvero fidarmi”. Non solo, qualche tempo fa è arrivata a fare una dichiarazione ancora più eclatante, che conferma quanto le due si sostengano l’una con l’altra: “In un certo senso è come se fossi nata nel 1983. La Gianna che c’era prima riposa in un cimitero”.

Gianna Nannini e il matrimonio con Carla: una scelta di cuore e non solo

Gianna Nannini è diventata mamma a 54 anni arrivando a coronare l’amore che durava ormai da tempo con la compagna Carla. Lei non è però pentita minimamente di questa scelta: “L’ho fatta all’età giusta, in modo tale da avere vissuto 20 o 30 anni di tournèe come ho fatto io, quindi è tutto più umano per lei adesso. All’improvviso tutti si sono dimenticati della libertà e del diritto che ha ognuno di noi di fare quello che vuole, quando e con chi vuole”.

La decisione di sposarsi non sembrava essere nei piani delle due donne, ma tutto è cambiato con l’arrivo della loro bambina, Penelope: “Se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra, invece, Carla la può adottare”.

E anche la scelta del nome dato alla piccola non è stata casuale. “Penelope ha aspettato Ulisse, proprio come io ho aspettato la mia bambina”.











