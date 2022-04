Carla, madre Cristiano Malgioglio: chi è e il lutto per la morte/ “Da quando non c’è più rifiuto il Natale”

Nuovo appuntamento con “Verissimo” questo pomeriggio su Canale 5 e nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà nuovamente di scena una vecchia conoscenza del programma: infatti a raccontarsi alla padrona di casa, per quello che è un gradito ritorno per il 77enne cantautore e paroliere siciliano (che proprio quest’oggi spegne le fatidiche candeline: auguri), ci sarà Cristiano Malgioglio, protagonista di un momento davvero ricco di impegni dal punto di vista professionale e il mistero sui suoi presunti amori.

E, in attesa di scoprire di cosà parlerà l’istrionico artista siciliano, onnipresente in televisione nelle ultime settimane e pronto a uscire con una nuova hit estiva, scopriamo qualcosa in più sul suo privato e in particolare i genitori a cui Malgioglio è stato molto legato. Soprattutto a mamma Carla, la donna scomparsa oramai quasi 28 anni fa ma che il diretto interessato ha diverse volte ricordato: ma chi è stata la madre di Cristiano e cosa sappiamo di lei? Già nel corso della precedente ospitata a “Verissimo”, il paroliere aveva accennato alla donna, ammettendo di commuoversi sempre quando parla di lei. La sua morte l’ha indubbiamente segnato e quell’ospitata aveva visto Malgioglio quasi in lacrime, scusandosi con la Toffanin per essersi lasciato travolgere dall’emozione.

CRISTIANO MALGIOGLIO, IL RICORDO DI MAMMA CARLA: “DA QUANDO NON C’E’ PIU’ IO RIFIUTO IL NATALE”

Tuttavia è stato durante una puntata dell’edizione del “Grande Fratello VIP” edizione 2020 che Malgioglio si è sbottonato di più parlando di mamma Carla: la sua scomparsa infatti ne ha stravolto le abitudini, soprattutto a Natale. “Da quando non c’è più, ho sempre rifiutato il Natale: così il 10 dicembre parto sempre in qualche altra parete del mondo e non mangio oramai una fetta di panettone da 26 anni…” aveva ammesso candidamente Cristiano ad Alfonso Signorini e parlando della donna come del vero pilastro della sua vita.

Una mancanza acuita dal fatto che, causa impegni lavorativi, negli ultimi anni non aveva potuto trascorrere con la mamma tutto il tempo che desiderava. E a tal proposito ricorda come, in vista del suo 80esimo compleanno, aveva invitato le sue sorelle per organizzare una festa a Milano. “Io mi trovavo a Palermo per un concerto e quando lei è venuta a mancare ricordo che mi chiamò la sera per chiedermi se avessi mangiato. Il giorno dopo il mio spettacolo, mi si avvicinarono due poliziotti in aeroporto dicendomi di non prendere l’aereo per Milano ma di tornare a casa…”. Malgioglio ha rivelato che da quel giorno non ha più voglia di vedere l’aeroporto del capoluogo siciliano.











