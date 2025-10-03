Emanuela Folliero, il racconto della mamma Carla a La Volta Buona tra fierezza per l’età e lo spiacevole evento del furto in metro.

La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata ai ‘segreti’ per la longevità, a tutti quegli accorgimenti – soprattutto in termini culinari – che possono garantire dei miglioramenti per la salute sia in termini preventivi che a lungo termine. Per l’occasione offre il suo contributo Carla, mamma di Emanuela Folliero, che con fierezza racconta delle sue semplici attività quotidiane per tenersi in forma alla stimabile età di 97 anni.

Giampiero Mughini choc: “Hanno insinuato che avessi 3 tumori”/ “Lontano dalla tv per falsità sulla malattia”

“C’è un segreto di longevità? Si fa una vita normale, mangio poco; cerco di interessarmi a tutto, faccio attenzione a ciò che succede. Mi muovo molto, mi prendo cura della casa; delle mie piante, dei miei fiori”. Inizia così Carla, mamma di Emanuela Folliero, sottolineando dunque come non vi siano particolari segreti per riuscire ad arrivare avanti con gli anni senza particolari intoppi e soprattutto senza perdere lucidità.

Delitto di Garlasco/ Cassese vs Marchetto: “Perchè non disse che il capannone degli Stasi era allarmato?”

Emanuela Folliero a La Volta Buona: “Il furto subito da mamma? La borsa è stata ritrovata, ma senza nulla…”

C’è uno spiacevole evento recente che però attira la curiosità di Caterina Balivo e che è stato riproposto proprio nel corso della chiacchierata odierna. Emanuela Folliero e sua mamma Carla hanno infatti subito uno spiacevole furto in metro qualche tempo fa; un episodio che l’attrice decise di denunciare prima sui social e poi anche nelle apposite sedi. “Mamma si era molto spaventata, in quel contesto mi hanno letteralmente sganciato la borsa. Ne avevo due, la mia da una parte e quella di mamma dall’altra…”. Fortunatamente nessuna ripercussione per la salute della mamma di Emanuela Folliero, solo la grande paura e il dispiacere per i beni personali andati perduti: “Ci hanno chiamato per dirci che avevano ritrovato la borsa ma dentro non c’era nulla”.