Carla, mamma di Gianmarco e Luca Onestini/ Sorpresa a La Pupa e il Secchione show!

Sarà una serata ricca di sorprese per Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione show 2022. Barbara D’Urso, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 che anticipa la diretta di questa sera, ha rivelato che il secchione riceverà non solo la visita di suo fratello Luca ma anche quella di sua mamma Carla. I tre hanno infatti un rapporto molto forte, quasi simbiotico, e la loro visita questa sera servirà al pubblico per conoscere qualcosa in più di Gianmarco.

Il ragazzo, finora, ha mostrato non solo il suo aspetto più giocoso e divertente, ma anche una parte molto sensibile. È quindi certo che rivedere sua mamma Carla e suo fratello Luca avrà su di lui questa sera un impatto molto forte, tanto che non sono da escludere nuove lacrime. Mamma Carla è dunque pronta a riabbracciare suo figlio, d’altronde non è la sua prima apparizione in TV.

Carla, la mamma di Gianmarco Onestini a La Pupa e il secchione show per una sorpresa

Mamma Carla è già apparsa, insieme a suo marito Massimo, al Grande Fratello Vip. In quell’occasione la donna fece una sorpresa a suo figlio Luca, in quell’anno in Casa insieme a quello che è poi diventato il suo grande amico Raffaello Tonon. Oggi la rivedremo sul piccolo schermo ma per supportare suo figlio Gianmarco, tra i concorrenti ancora in gara a La Pupa e il Secchione show 2022. D’altronde non sarà per lui l’unica emozione: Gianmarco sarà infatti uno dei grandi protagonisti della puntata per il rapporto istauratosi questa settimana in villa con la sua nuova pupa Mila Suarez, scelta al posto di Maria Laura De Vitis.

