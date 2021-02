Carla, mamma Fiordaliso/ “Morta per Covid, in una straziante telefonata m’ha detto..”

Carla Fiordaliso, questo è il nome della madre della nota cantante, la donna che è stata sempre la sua ancora fino a quando non si sono dette addio. Oggi Fiordaliso sarà a Verissimo per raccontare il suo dramma dovuto al Covid, la malattia che le ha strappato via la persona che ha più amato nella vita e che ha colpito tutta la sua famiglia. Il momento in cui l’ha salutata, l’attesa e la mancanza di notizie fino a quando lei stessa le telefonò per dirle ‘sto morendo’. Un racconto drammatico che la cantante ha già fatto in lacrime in vari programmi tv, compreso il salotto di Barbara d’Urso, e che oggi farà anche a Verissimo dalla Toffanin. Proprio nei giorni scorsi, proprio Fiordaliso su Canale5 ha raccontato della straziante telefonata ricevuta da mamma Carla: “Mi ha detto sto morendo. Sono distrutta”.

Carla, mamma Fiordaliso: “Morta per il Covid, lei mi ha detto ‘sto morendo'”

A stento Fiordaliso trattiene le lacrime quando parla della madre morta proprio per il Coronavirus che ha colpito anche la sorella e il padre: “Hanno portato via mamma e per undici giorni non l’ho più vista…Mi ero promessa di non piangere ma non ce la faccio, vi prego state a casa mia mamma non ce l’ha fatta. Mia mamma aveva 85 anni ma è mia mamma, non riesco a dire era”. A quanto pare, anche il padre ha rischiato la stessa sorte ma lui, a 91 anni, ce l’ha fatta ma il dolore per la madre rimane proprio per via di questo protocollo che porta via i malati dalle loro famiglie che non possono nemmeno dirgli addio: “Non le ho potuto dire addio, questo mi addolora”.



