Chi è Carla Merz, ex moglie di Francesco Moser: dal matrimonio nel 1980 ai 3 figli Francesca, Carlo e Ignazio.

Per 40 anni al fianco di un celebre sportivo ma sempre con discrezione, anche quando l’amore è finito; Carla Merz – ex moglie di Francesco Moser – non ha mai ricercato le luci della ribalta e lungo il corso del matrimonio, finito alcuni anni fa, si è sempre dedicata a coltivare la famiglia con amore e sani principi. E’ inevitabilmente balzata al novero delle cronaca rosa proprio quando è stato sancito ufficialmente il divorzio da Moser, nel 2022; l’amore pare però fosse finito già diverso tempo prima della separazione messa nero su bianco.

“La vita va avanti veloce, ad un certo punto ci si guarda e non ci si riconosce più…”, parlava così Francesco Moser in un’intervista del passato mettendo in evidenza una sorta di rammarico per la conclusione del matrimonio con l’ex moglie Carla Merz. Il grande passo era arrivato nel 1980; una cerimonia nuziale anche piuttosto seguita dalla curiosità mediatica e che fu il primo passo verso la costruzione di una splendida famiglia. Dal loro amore sono infatti nati 3 figli: Francesca, Carlo e Ignazio. Quest’ultimo particolarmente noto nel mondo dello showbiz soprattutto per la liaison con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Carla Merz, ex moglie di Francesco Moser: un amore finito senza rancori

Ma perchè Carla Merz e Francesco Moser si sono lasciati? La storia d’amore con l’ex moglie è stata certamente la più importante per entrambi, non solo per questioni temporali – il matrimonio è durato circa 40 anni – ma soprattutto per la famiglia costruita. L’amore può sbiadire, lasciando anche un senso di impotenza come testimoniato dalle dichiarazioni fatte in passato dal celebre sportivo. “Ci abbiamo ragionato da persone civili, siamo rimasti in ottimi rapporti”. Niente strascichi o rotture turbolente, per Francesco Moser e l’ex moglie Carla Merz la fine dell’amore è stata accolta con consapevolezza: “E’ giusto prendere strade diverse senza drammi e con rispetto reciproco”.