Carla Merz, moglie e figli Francesco Moser/ 42 anni d’amore e matrimonio

Carla Merz, Francesca, Carlo e Ignazio sono la moglie e i figli di Francesco Moser, il campione di ciclismo conosciuto anche con il soprannome di Sceriffo. Una bellissima famiglia quella creata dall’ex campione di ciclismo che il 7 dicembre del 1980 ha sposato Carla, la donna e compagna di vita. Dal loro amore e matrimonio sono nati tre splendidi figli: Francesca, Carlo e Ignazio, diventato il più famoso e popolare dopo la sua partecipazione prima al Grande Fratello Vip e poi a L’Isola dei Famosi. Il piccolo di casa è anche conosciuto dal grande pubblico e dal mondo del gossip per la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen Rodriguez.

Carla e Francesco Moser sono innamorati come il primo giorno, anche se tendono a raccontare pochissimo della loro vita privata e familiare. La coppia, infatti, è molto discreta e riservata e per questo motivo hanno sempre evitato di rilasciare dichiarazioni in pubblico o interviste sul loro amore. In particolare Carla Merz ha sempre evitato la stampa e le luci dello spettacolo, anche se tempo fa si è parlato di una possibile crisi tra i due.

Carla Merz e Francesco Moser: il matrimonio e l’amore per i figli

Nessuna crisi tra Carla Merz e Francesco Moser. La coppia è felice ed innamorata dopo 42 anni di matrimonio. Accanto a loro ci sono sempre i figli Francesca, Carlo e Ignazio Moser diventato un personaggio televisivo. In realtà all’inizio entrambi i genitori non erano molto d’accordo sulla decisione di Ignazio di partecipare al Grande Fratello Vip. Proprio l’ex gieffino intervistato da Il Giornale ha confessato: “inizialmente non sono stato supportato, poi quando hanno visto che avevo trovato un mio equilibrio, hanno cambiato opinione e mi sono stati vicini totalmente. L’unico consiglio che mi dà è quello di rimanere con i piedi ben saldi per terra”.

