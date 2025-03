Mamma Paola Barale: chi è Carla Morra, morta nel giorno del suo compleanno

La celebre showgirl Paola Barale è stata colpita da un terribile lutto il 1 marzo 2025: la sua adorata mamma Carla Morra è morta proprio nel giorno del suo compleanno in una casa di riposo dove era stata ricoverata in seguito alla malattia neurologica. Avrebbe compiuto ottantacinque anni la donna che ha cresciuto la conduttrice, divenuta famosa per la sua incredibile somiglianza con la pop star Madonna, per poi arrivare a lavorare fianco a fianco di Mike Bongiorno.

Carla Morra si trovava alla Sant’Anna, casa di riposo di Fossano. Qui era stata portata in seguito alla patologia che nel corso del tempo le aveva tolto la memoria: “Mammina, oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno”, ha scritto Paola Barale, che ha dato l’annuncio della scomparsa della madre sui social solo il 5 marzo, qualche giorno dopo la sua dipartita. Nel post sui social la showgirl ha voluto inserire un bellissimo video delle due che scherzano felici: “Questo video è di qualche anno fa, quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Però a me piace ricordarti anche così… quando ti stuzzicavo“.

Paola Barale, mamma Carla Morra e papà Meco uniti per oltre sessant’anni: “Loro? Il mio esempio d’amore”

Carla Morra, la mamma di Paola Barale, è originaria di San Sebastiano Rotto, comune di Fossano in provincia di Cuneo. Nel corso della sua vita è stata sposata con un musicista e agente di commercio di nome Meco e i due sono rimasti uniti in matrimonio per oltre sessant’anni. Tempo fa, come riporta Vanity Fair, Paola Barale aveva confessato di non aver mai visto i suoi genitori litigare, un esempio d’amore che ha sempre conservato nel cuore. Carla Morra non è mai diventata nonna, dato che la figlia ha sempre espresso di non essere pronta per diventare madre.

Una volta uscita di casa, si è resa conto che la realtà fuori da Fossano sarebbe stata incredibilmente dura, e non avrebbe avuto la sicurezza giusta per crescere suo figlio. Ad ogni modo, Paola Barale è contenta di come i suoi genitori l’hanno cresciuta con due valori ai quali crede molto: la trasparenza e la lealtà. “Mio padre a volte mi sgrida ancora come se avessi 15 anni“, spiega. “Qualche volta ho trasgredito“.