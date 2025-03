Un grave lutto ha colpito Paola Barale: sua mamma, Carla Morra, è morta e proprio nel giorno del suo compleanno. La donna aveva 85 anni e li aveva appena compiuti quando è venuta a mancare. Stando a quanto fa sapere La Stampa, essendo nata il 20 febbraio, la donna festeggiava il compleanno il primo marzo durante gli anni bisestili. La morte di Carla Morra risale infatti a qualche giorno fa, ma la notizia si è diffusa soltanto oggi, per la pubblicazione di un post da parte di Paola Barale.

La celebre conduttrice e showgirl ha pubblicato un video in cui la si vede proprio insieme alla sua mamma (che trovate alla fine dell’articolo), accompagnato da un toccante messaggio che recita: “Mammina. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita . Però a me piace ricordarti anche così .. quando ti stuzzicavo (insomma ti rompevo le palle) mi divertiva la tua spontaneità’ e la tua schiettezza. Si forse 3 mesi con me sarebbero stati un po’ pesi. Buon viaggio mammina”.

Chi era Carla Morra, mamma di Paola Barale

Carla Morra, mamma di Paola Barale, è morta nella casa di riposo Sant’ Anna a Fossano, in provincia di Cuneo. La donna era conosciuta a Fossano per il suo lavoro da sarta, tanto che è stata anche ricordata dai giornali locali. La donna, oltre a Paola Barale, lascia anche altre due figlie, Gabriella e Nicoletta, gli amati nipoti e il marito Meco. Tanti i messaggi di condoglianze e cordoglio ricevuti da Barale in queste ore, ai quali, almeno per ora, la showgirl ha preferito non rispondere.