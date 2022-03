CARLA PIANGE PER IL FIGLIO MARCO “DISTRUTTA SENZA TE”/ L’abbraccio a C’è posta per te

È molto titubante Marco a C’è posta per te. L’uomo ammette di non essere del tutto pronto a riabbracciare sua madre e ne spiega i motivi: “Se vuole recuperare con me deve pensare prima alle bambine, ma è difficile perché non mi viene spontaneo chiamarla. A me dispiace, è mia mamma, però è passato tanto tempo…”, dice a Maria De Filippi. La conduttrice, d’altronde, cerca di convincerlo: “Non devi fare niente tu, devi soltanto dare a lei la possibilità di provarci. Lei vuole che le consenti di entrare nella tua vita”. Lui rimane in silenzio per un po’, ci pensa, poi accetta: “Va bene”. La busta viene finalmente aperta e arriva l’agognato abbraccio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

CHRISTIAN APRE LA BUSTA E ABBRACCIA IL PADRE GIOVANNI/ "Grazie Maria!"

La storia di Carla e del figlio Marco a C’è posta per te

Carla e Rosa sono madre e figlia e sono le protagoniste di una delle storie della nuova puntata di C’è posta per te. A chiamare il programma è Carla che vuole ritrovare un rapporto con suo figlio Marco. Lui non vuole vederla né sentirla da due anni. Il rapporto in realtà è interrotto da dieci anni perché lui non ha mai perdonato il fatto che la donna abbia lasciato suo padre.

C’è posta per te 2022, 8a puntata/ Diretta, storie: Scovato l'Instagram di Christian!

“Marco non sa tante cose perché l’ho sempre protetto, – ha raccontato la donna – ad esempio non sa perché io ho lasciato suo padre perché ho voluto proteggere l’immagine che lui aveva del padre”. In questi anni Carla racconta di averne passate tante e di essersi anche ammalata. In quell’occasione Marco si è fatto vedere ma è poi sparito nuovamente poco dopo, interrompendo di nuovo i contatti. Da allora le cose non sono più cambiate.

Carla cerca di ricostruire il rapporto col figlio Marco a C’è posta per te

Carla ha deciso di rivolgersi a C’è posta per te per recuperare il rapporto con il figlio Marco. Accanto a lei c’è la figlia Rosa che, una volta aperta la busta, è la prima a rivolgersi a suo fratello, invitandolo ad aprire la busta: “Fratellino mio sono qui con mamma stasera perché sono stanca di vederla soffrire. Sai quanto lei ti vuole bene e vorrei che ricostruiste il rapporto che avevate quando tu eri piccolo perché tu sei la luce dei suoi occhi.” Lui accetterà di seppellire l’ascia di guerra?

STEFANO VEDOVO A 30 ANNI, LA STORIA A C'È POSTA PER TE/ Regalo di Bonucci e Chiellini

© RIPRODUZIONE RISERVATA