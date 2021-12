Carla Pozzi, madre di Fiordaliso morta di Covid/ “L’ho persa senza più vederla”

La madre di Fiordaliso morta di Covid

La vita di Fiordaliso è stata duramente colpita dalla pandemia: la cantante infatti, nel marzo scorso, ha perso la madre Carla Pozzi, 85enne, a causa del Covid-19. A marzo 2020 la cantante, la sorella e i genitori hanno contratto il Coronavirus. Il padre Auro, nonostante l’età (più di 90 anni), è riuscito a sconfiggere la malattia, mentre la madre Carla non ce l’ha fatta. Qualche settimana dopo, in diretta telefonica con La Vita in Diretta, Fiordaliso ha ricordato il breve calvario della madre: “È mancata il 19 di marzo. Mamma si è ammalata i primi di marzo, l’ho accudita per 5 giorni, poi è stata ricoverata, e il 19 l’ho persa senza più vederla”. E ha aggiunto: “La mamma aveva 85 anni e non aveva nessuna patologia, stava bene ma era molto debilitata”. La cantante ha aspettato che il padre si riprendesse per comunicargli la morte dell’amata moglie.

Paolo Tonoli, ex marito Fiordaliso/ I figli Sebastiano Bianchi e Paolo Alberto Tonoli

Il ricordo di mamma Carla Pozzi

Un anno dopo, in una recente intervista a “Verissimo”, Fiordaliso ha ricordato la morte della madre Carla Pozzi: “L’ha portata via un’ambulanza e non l’ho più vista”. La cantante ha aggiunto di essere ancora tormentata dall’idea che la madre possa essersi sentita sola e abbandonata durante i giorni in ospedale: “Una sera mi è squillato il telefono e ho letto che era mia madre. Ero felice, ho risposto ma ho sentito la sua voce dire ‘sto morendo’. Poi è caduta la linea”. Nel salotto di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, invece, Fiordaliso ha così descritto mamma Carla: “Era una mamma chioccia, una femminista per certi versi. Mi ha dato sempre libertà, mio padre la rispettava moltissimo. L’ha amata fino alla fine”.

LEGGI ANCHE:

Citofonare Rai 2/ Diretta streaming video oggi 7 novembre: ospiti Fiordaliso e LealiFiordaliso "A 65 anni non voglio altri fidanzati"/ "Non ho più certi istinti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA