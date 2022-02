Carla Pozzi mamma Fiordaliso morta di Covid/ “A papà non lo dicemmo subito perché…”

Questo pomeriggio torna l’appuntamento domenicale con “Verissimo” e nel salotto tv di Canale 5 farà parte del ricco parterre di ospiti anche Fiordaliso: la 65enne cantautrice originaria di Piacenza si racconterà infatti alla padrona di casa, Silvia Toffanin, parlando non solo della sua carriera e dei suoi prossimi progetti (ricordiamo che inoltre è reduce dalla partecipazione su Rai 1 allo show de “Il Cantante Mascherato”, dove era celata sotto il costume della Gallina Bluebell, NdR) ma anche del suo privato; non a caso in studio sarà accompagnata da papà Auro, oramai prossimo a tagliare il traguardo dei 93 anni ad aprile e al quale è legata non solo da un rapporto molto forte ma pure dal dramma che ha colpito entrambi nella primavera del 2020.

Highsnob e Hu, i due cantanti stanno insieme?/"L'anima ci ha unito dal primo momento"

Infatti circa due anni fa, quando la pandemia da Coronavirus è esplosa drammaticamente nel nostro Paese, è venuta a mancare la signora Carla Pozzi, moglie di Auro e mamma di Marina, primogenita della coppia e la più grande dei sei figli di Fiordaliso. La donna infatti fu contagiata dal Covid-19 assieme a suo marito e con loro si ammalò anche la cantautrice: tuttavia lei non ce la fece, pur essendo più giovane del suo storico compagno. “Maledetto Covid, ti sei portato via mia mamma” aveva scritto sui social la donna all’indomani della scomparsa della mamma e usando il maiuscolo per sottolineare la sua rabbia e impotenza. “Io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto ed è guarito” aveva aggiunto chiudendo quel suo doloroso post con un “vaff”.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli/ "L'amore è bellissimo ma sono fatti nostri"

CARLA POZZI, MADRE DI FIORDALISO: “MALEDETTO COVID, TE LA SEI PORTATA VIA…”

“Questa malattia è una delle cose più brutte che possa accadere a un famigliare: spariscono e non li vedi più”: così Marina Fiordaliso in diretta telefonica con “La Vita in Diretta” mentre raccontava ad Alberto Matano della sua esperienza, aggiungendo che sua mamma aveva 85 anni e nessun’altra patologia. “Non li puoi accompagnare per l’ultimo viaggio, non puoi fargli un funerale: la cosa lacerante è che mio padre non lo sapeva, glielo abbiamo detto stamattina quando è rientrato dall’ospedale”: infatti la mamma di Fiordaliso è morta in ospedale dopo essere stata prima accudita in casa per diversi giorni e poi ricoverata in ospedale senza che i suoi famigliari potessero più vederla.

RKOMI, CHI È E CARRIERA/ "Mai conosciuto mio padre. Mamma è il mio orgoglio"

E questo dolore, a il sentimento di una perdita di questo tipo, sono stati ben descritti dallo stesso Auro e da una Fiordaliso in lacrime durante la partecipazione a “Domenica Live” su Canale 5: “Dovevo morire io e non lei” ha detto l’anziano padre della cantante, rammaricandosi del fatto che il Covid-19 si era portato via la moglie più giovane, e non lui. Non solo questa estrema dichiarazione d’amore ma anche una struggente lettera che il signor Auro ha reso pubblica e in cui ringrazia la figlia Marina, ricordando tutte le difficoltà che ha attraversato: “Sappiamo che ci basta uno sguardo per dirci tante cose: e sappiamo a chi stiamo pensando dato che in quello sguardo non siamo soli” ha scritto, riferendosi alla sua Carla che, anche se deceduta, è in realtà sempre con loro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA