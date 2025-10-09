Carla Signoris, tutto sull'attrice e showgirl genovese: dalla carriera all'amore per i figli e per il marito e collega Maurizio Crozza

Di recente l’abbiamo visto all’opera con Balene, ma chi ama il mondo dello spettacolo sa bene che quello della fiction è solo l’ultimo tassello di una lunga carriera. Una carriera che ha spiccato il volo durante gli anni novanta, quando Carla Signoris faceva parte del collettivo comico i Broncoviz, dove militava anche il futuro marito Maurizio Crozza. “Quando l’ho conosciuto ho subito pensato che sarebbe stato per sempre. Poi però bisogna lavorare perché questo avvenga”, ha confidato Carla Signoris in una bella intervista rilasciata ad F.

I due che si sono incontrati da giovanissimi, si sono sposati nel 1992 e hanno oggi due figli che sono Giovanni e Pietro. Per loro, Carla ha rinunciato a diverse opportunità di carriera, ma se ci ripensa oggi non si pente di nulla. “Ho fatto qualche passo indietro per stare con loro, pur continuando a lavorare. Li privilegiati forse perché li ho avuti tardi”, ha spiegato l’attrice genovese.

Eppure è diventata un volto amatissimo nel mondo del piccolo e del grande schermo, con le collaborazioni con Salvatores, Brizzi e Ferzan Özpetek. All’età di sessantasei anni, l’attrice comica e conduttrice televisiva, non dimentica la gavetta e la soddisfazione di aver costruito una carriera brillante ed una famiglia unita e amorevole. A proposito di figli, l’attrice e compagna di Maurizio Crozza, racconta divertita di essere sentita sollevata, quando all’età di quarantuno anni mise al mondo il secondogenito.

“Perché mi ero talmente entusiasmata che ora, di figli, ne avrei otto”, le sue parole al Corriere della Sera. Oggi Giovanni e Pietro sono adulti e indipendenti, ma mamma Carla continua a seguirli con grande attenzione e amorevolezza. “Sono una brava mamma chioccia”, aveva detto a F.