Tra gli ospiti di “Una Splendida Cornice” di questa sera, 15 ottobre, ci sarà anche Carla Signoris. Tra le attrici più amate e rispettate del cinema e della televisione italiana, Carla ha saputo mantenere sempre riservata la sua vita privata, nonostante i tanti di anni di carriera. Ciò che molti non sanno, infatti, è che da oltre vent’anni è legata al comico e conduttore Maurizio Crozza, con cui forma una delle coppie più solide e affiatate dello spettacolo italiano.

I due si sono conosciuti durante il primo anno di liceo, frequentando insieme la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Nel 1991 hanno deciso di convolare a nozze, e, insieme, hanno avuto due figli: Giovanni, nato nel 1998, e Pietro, nato nel 2001. Il primo genito ha deciso di entrare nel mondo del cinema, diplomandosi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e prendendo parte a diverse produzioni come Il grande gioco e Mameli. Pietro, invece, ha scelto un percorso totalmente diverso rispetto a quello dei genitori. Difatti, studia Fisica all’università.

Maurizio Crozza e il matrimonio con Carla Signoris: chi è il comico

Chi è, invece, Maurizio Crozza? Maurizio è nato a Genova il 5 dicembre del 1959 e, ad oggi, è uno dei comici, attori e conduttori più noti dello spettacolo italiano. La sua carriera è iniziata negli anni ’80, lavorando in teatro e partecipando in alcune trasmissioni televisive locali. Negli anni ’90, arriva la grande svolta, facendosi notare in spettacoli comici e programmi di punta della tv. Negli anni,, Maurizio ha collaborato con diversi programmi di successo, tra cui Crozza Italia, Ballarò, Fratelli di Crozza.