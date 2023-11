Carla Signoris “Insieme da una vita con Maurizio Crozza”/ “Teatro? Non ne ho più voglia, mi fa venire ansia”

Carla Signoris e il matrimonio con Maurizio Crozza: “Ci eravamo baciati dieci anni prima”

L’amatissima attrice Carla Signoris prepara il ritorno in azione. Molto presto la grande attrice genovese farà ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione di Monterossi su Amazon Prime Video. Nel corso di una intervista concessa al quotidiano La Repubblica, Carla Signoris ha anche colto l’occasione per parlare del suo matrimonio con uno dei comici italiani più amati, Maurizio Crozza. L’attrice tra le pagine del giornale si è espressa sul legame con l’artista ligure, che già prima dell’unione ufficiale aveva rilasciato qualche momento nel quale aveva lasciato presagire un finale amoroso per la coppia.

Le sue confessioni al giornale: “Stiamo insieme da una vita, tutto è successo a Genova. Ci siamo sposati nel 1991, ci eravamo baciati dieci anni prima. La vita è strana, succedono tante cose. Non bisognerebbe mai dare nulla per scontato. La fortuna è quella di esserci incontrati”. Un rapporto molto speciale unisce Carla Signoris e il genio della satira Maurizio Crozza, che spesso porta i due anche a confrontarsi su temi lavorativi, nonostante all’origine i due facciano cose diverse nel mondo dello spettacolo. “Ci confrontiamo, sì, poi ognuno per la sua strada. Lui scrive per conto suo, gli stracci non sono condivisi ma i commenti sì” ha confidato Carla Signoris.

Carla Signoris manda in pensione il teatro: “Mi fa venire l’ansia”

Per tantissimi anni Carla Signoris si è divisa tra il lavoro al cinema, la tv, il teatro. Adesso quest’ultimo è stato accostato dall’attrice, che nel corso dell’intervista concessa tra le colonne del quotidiano Repubblica ha svelato di aver dato priorità ad altre avventure, pur senza dimenticare ovviamente tutto quello che è stato negli anni: “Teatro? Non ho più voglia di farlo, vado in controtendenza. L’idea del tour, svegliarmi un giorno a Biella l’altro in Calabria, mi fa venire l’ansia”. E dunque Carla Signoris continua ad aggiornare il suo cv con numerose apparizioni tra cinema e serialità.

Molto presto la vedremo tornare al fianco di Fabrizio Bentivoglio nella serie Monterossi. Ma come è nata la sua voglia di fare l’attrice? Carla Signoris ha risposto così tra le pagine di Repubblica: “Volevo fare la scenografa, ero timida e lo sono ancora. Poi mi sono innamorata del teatro. Papà, che era del 1912, quando annunciai che avrei recitato, disse scherzando: “Oddio, la polvere del palcoscenico in casa nostra”











