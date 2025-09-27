Carla Signoris, dall’amore per suo marito Maurizio Crozza al grosso equivoco sulla malattia: da anni testimonial per la sclerosi multipla.

Quando si dice, l’ironia è di casa; Carla Signoris è uno dei volti più rappresentativi della comicità italiana, dotata di un acume speciale con il quale riesce a trasformare ogni suo ruolo in un mix di volti. Da anni condivide l’amore con un altro pilastro della satira, dell’ironia anche irriverente: suo marito Maurizio Crozza. Una coppia che è garanzia di risata ma al contempo di profondità; l’umorismo non è mai fine a sé stesso ma sempre maschera di scenari vita, società e cultura da mettere sotto la lente d’ingrandimento.

Dalla recitazione alla quotidianità, Carla Signoris ha parlato del rapporto con suo marito Maurizio Crozza in una recente intervista mettendo in evidenza ulteriormente la bellezza del loro legame. “Ho capito subito che sarebbe stato per sempre”, rivelava al settimanale F sottolineando l’intensità del sentimento provato fin dai primi momenti, al punto da scegliere di coltivare il rapporto al netto di possibili difficoltà ed ostacoli: “Mi dissi: ‘Anche se c’è da lavorare, voglio passare con lui tutta la vita’”.

Carla Signoris, il lodevole impegno per la ricerca sulla sclerosi multipla che ha generato l’equivoco sulla malattia

C’è una curiosità su Carla Signoris che merita di essere menzionata principalmente per ragioni di chiarezza, dato l’equivoco che sembra durare anche a distanza di anni e di repentine smentite da parte di fonti accreditate. Per diverso tempo si è parlato – con apprensione da parte dei fan – della malattia dell’attrice. Secondo alcune notizie circolate nel tempo, Carla Signoris sarebbe affetta da sclerosi multipla. In realtà, tutto sarebbe frutto – come anticipato – di un grosso equivoco.

Carla Signoris non soffre di alcuna malattia; da anni è pregevole il suo contributo come testimonial di innumerevoli campagne di supporto per la ricerca sulla sclerosi multipla. Un’attività che, per l’appunto, pare aver generato la confusione mediatica e dunque l’equivoco secondo il quale l’attrice sarebbe appunto affetta da tale patologia. In realtà, come già sottolineato, Carla Signoris pare goda di ottima salute e in ogni caso non è affetta da sclerosi multipla.