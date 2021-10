Carla Signoris marito e figli: Maurizio Crozza, Giovanni e Pietro/ “Sono abbastanza permissiva ma…”

Carla Signoris ospite di Che tempo che fa: l’occasione sarà utile per conoscere qualcosa di più della sua vita privata? Difficile che Fabio Fazio si faccia sfuggire l’opportunità di parlare con l’attrice del marito. Sì, perché parliamo di un volto molto celebre del piccolo schermo: il comico Maurizio Crozza. Entrambi nativi di Genova, dal loro matrimonio, celebrato nel 1991, sono nati due figli: Giovanni e Pietro. I ragazzi hanno preso parte a diversi sketch nell’edizione 2010 di Crozza Alive, oltre a fare la loro apparizione ne “La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018” andato in onda nel 2018.

Che mamma è Carla Signoris? Intervistata qualche tempo fa da Caterina Balivo su Rai Uno, la diretta interessata ha risposto: “Diciamo che sono abbastanza permissiva, se posso dico sì ma se dico no è no“.

MAURIZIO CROZZA E I FIGLI GIOVANNI E PIETRO

Ospite del programma “Ave Maria“, condotto da don Marco Pozza su Tv2000, Carla Signoris ha descritto il marito in termini lusinghieri: “Mio marito è meraviglioso. Quando entra in casa si sente un’energia. Quando Maurizio parte per Milano e sta via tutta la settimana e poi torna a casa, si sente questa energia e tutto è un po’ sospeso. È come un vulcano, poi si rilassa. È un uomo speciale“. Rispetto al suo ruolo di genitore, Signoris ha rivelato: “Mi ci sono trovata a diventare mamma. Avevo 39 anni quando siamo rimasti incinti dopo 8 anni di matrimonio. Con Maurizio ci siamo guardati e abbiamo detto: sarà mica presto? Tutto è relativo: non eravamo assolutamente pronti ad avere un figlio, non l’avevamo mai neanche contemplata l’ipotesi; o meglio facevamo dell’altro e quando siamo rimasti incinti è stata una bella sorpresa“.

A proposito dei figli, Giovanni ha scelto di intraprendere come i genitori una carriera nel mondo dello spettacolo, fa l’attore e vanta partecipazioni in film come “Il Traditore”, “Lasciami andare” e serie quali “Masantonio – Sezione scomparsi”.

