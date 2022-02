Carla Signoris, moglie Maurizio Crozza/ “Al matrimonio c’erano più ex che parenti!”

Carla Signoris, la moglie di Maurizio Crozza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del “Corriere della Sera”, sulle cui colonne ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata. Il primo retroscena ha riguardato il loro innamoramento, dicendo che la scintilla tra lei e il comico è scatta ai tempi del liceo, anche se inizialmente non furono tutte rose e fiori: “Prima ancora che in classe, ci incontravamo alla fermata dell’autobus 41, in via Orsini a Genova. Lui, quando mi ha visto deve aver pensato: ‘Madonna quanto mi sta antipatica questa col kilt’… Eh sì, perché all’epoca, io indossavo rigorosamente questo indumento, poi sono passata al gonnellone e zoccoli in stile femminista hippie”.

Carla Signoris marito e figli: Maurizio Crozza, Giovanni e Pietro/ "Sono abbastanza permissiva ma..."

Inizialmente i due si frequentarono con leggerezza: qualche uscita insieme, qualche bacio, ma il rapporto non ebbe ulteriori evoluzioni e i giovani Carla e Maurizio presero strade diverse, innamorandosi di altre persone. A tal punto che poi, dopo essersi rimessi insieme e aver deciso di sposarsi nel 1992, alle loro nozze si verificò una situazione imbarazzante: “Al nostro matrimonio c’erano più ex fidanzati ed ex fidanzate che parenti! E uno dei miei ex è poi diventato addirittura il pediatra dei miei figli”.

Carla Signoris/ Psicofarmaci e analisi per dimenticare un tradimento ma...

CARLA SIGNORIS: “I FIGLI MIEI E DI MAURIZIO CROZZA SONO CRITICISSIMI CON NOI”

A distanza di trent’anni dalla loro promessa d’amore eterno, Carla Signoris e Maurizio Crozza si amano ancora e sono genitori di Giovanni e Pietro, che seguono professionalmente le loro orme, anche se, come ha confidato la loro madre al “Corriere della Sera”, “nei nostri confronti sono criticissimi, snobissimi, con un po’ di puzza sotto il naso rispetto a quello che facciamo il padre e io, atteggiamento che ostentavamo anche Mauri e io da ragazzi”.

In particolare, “Giovanni ha frequentato recitazione al Centro Sperimentale, ma il patto con lui era che prima si laureasse in Filosofia. Pietro ha studiato Fisica, ma gli piacciono i film di Christopher Nolan e il suo sogno è fare il regista… Vedremo”.

Maurizio Crozza è Mattia Binotto/ Video: "Delusione Ferrari? C'è un problema..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA