Carla Urban, ex moglie Maurizio Ferrini/ L’attore è ancora legato a Sara Guglielmi?

Maurizio Ferrini sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda oggi, giovedì 13 aprile, alle 14.05 su Rai 1. L’attore, nato nel 1953 a Cesana, è sempre stato molto riservato. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Ferrini è stata a lungo legato con con la giornalista e conduttrice Carla Urban. I due si sono lasciati nel 1994, dopo 9 anni insieme. Carla Urban, classe 1951, ha debuttato nel 1976 come conduttrice di programmi televisivi e radiofonici RAI, tra cui “Blitz”, “Agricoltura domani” e “Che fai mangi?”. Nel 2007 ha ideato e diretto il documentario “Gran belle storie”, dedicato ai custodi del paesaggio.

Dal 2017 Maurizio Ferrini ha una nuova compagna, Sara Guglielmi: “Il nostro rapporto è quasi una cosa new age: ci siamo conosciuti in un momento di grande depressione per me, anche dal punto di vista professionale, e dunque la definirei una compagna con la quale abbiamo raggiunto una grande affinità dal punto di vista spirituale, cosa ancora più apprezzabile in un’epoca di materialismo imperante come quella che stiamo vivendo”, ha raccontato a Storie Italiane. E ha aggiunto “Ci prendiamo cura l’uno dell’altro con grande dedizione e rispetto. Noi però non siamo una vera coppia come quelle che si possono facilmente immaginare anche dal punto di vista fisico, ma ci vogliamo bene lo stesso”. Al momento non è noto se i due stiano ancora insieme o meno.

