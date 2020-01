Carla Velli, morto l’ex compagno Matteo Voltolina/ L’ex Uomini e Donne: “le parole..”

Tragico lutto per Carla Velli, l’ex tronista di Uomini e Donne che, prima di salire sul trono, corteggiò e conquistò il cuore di Francesco Arca. Sarebbe morto suicida l’ex compagno nonchè padre di suo figlio Emanuele, nato solo nel 2017, l’imprenditore Matteo Voltolina. L’ex tronista, con un breve, ma toccante post pubblicato su Facebook, esprime il proprio dolore e l’incredulità per la tragedia avvenuta. “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”, scrive Carla Velli che, dopo aver vissuto una bellissima storia d’amore con Matteo, coronata dalla nascita del loro bambino, era rimasta legata a lui da un affetto sincero e dall’amore per il figlio.

Carla Velli, chi era l’ex compagno e padre di suo figlio Matteo Voltolina

L’ex compagno di Carla Velli, Matteo Voltolina, era il figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina Veneziana. Il 38enne veneziano è stato trovato morto sabato mattina nella stanza che aveva prenotato nell’ostello Anda Venice a Mestre. Una morte sulla quale stanno indagando le forze dell’ordine. A dare l’allarme è stato il personale dell’ostello che non riusciva a mettersi in contatto con Voltolina. L’uomo è stato trovato sul pavimento, accanto al letto. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo le ultime ore di vita dell’ex compagno di Carla Velli che è ancora incredula e non riesce a darsi una spiegazione. L’uomo non aveva dato segnali che potessero far pensare ad un epilogo tragico. Oggi, l’ex tronista, piange sinceramente l’uomo che le ha regalato il bene più prezioso, suo figlio.





