Carla Voltolina, chi è stata la moglie di Sandro Pertini? L’amore scoppiato da partigiani

Al suo fianco, per una vita intera, Sandro Pertini ha avuto sempre la stessa donna. Lei si chiamava Carla Voltolina, nata a Torino nel 1921 e morta a Roma nel 2005. Giornalista e partigiana, ha conosciuto il presidente della Repubblica, allora militante come lei nella Resistenza, negli anni della guerra. Dopo aver lasciato la facoltà di scienze politiche all’Università di Torino dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, Carla si unì alla Resistenza, venendo impegnata come staffetta, prima a Torino e poi nelle Marche. Durante un rastrellamento venne arrestata dalle SS ma riuscì a scappare aiutata da un medico.

Chi è Lino Zani, storia vera "Non avere paura - Un'amicizia con Papa Wojtyla"/ Il libro diventato film

Approdò poi a Roma dove collaborò con la stampa clandestina e si impegnò nel liberare la Capitale, per pooi spostarsi nel nord Italia. Incontrò, proprio in quel periodo, Sandro Pertini, che poi sarebbe diventato suo marito: i due si conobbero a Milano, nell’abitazione dell’avvocato Arialdo Banfi. Il futuro Presidente della Repubblica era all’epoca rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale. I due si innamorarono subito e cominciarono a vivere insieme, per poi sposarsi l’8 giugno del 1946, dopo la proclamazione della Repubblica.

Non avere paura - Un'amicizia con Papa Wojtyla, Rai 1/ Biopic con Giorgio Pasotti, in onda oggi 2 aprile 2025

Carla Voltolina, chi è stata la moglie di Sandro Pertini? L’attività da giornalista

Dopo il matrimonio, Carla Voltolina e Sandro Pertini si sono trasferiti a Roma. Dopo l’elezione del marito come deputato si trasferirono a Montecitorio e proprio nella Capitale lei cominciò la sua attività da giornalista. Si iscrisse all’albo nel 1945 per poi collaborare con una serie di quotidiani, come Il Lavoro di Genova. Dopo la morte del marito, Carla Voltolina raccolse il materiale dell’ex presidente della Repubblica e il suo, creando la Fondazione Pertini, della quale fu presidentessa dal 1995 al 2002. Morì nel 2005 e venne cremata, venendo poi sepolta affianco al marito.