Il sadico di Milano che strangolava le donne: così viene definito il serial killer Antonio Mantovani, la cui storia è al centro della terza puntata di “Detectives” su Rai 2. Le sue vittime sono quattro, la prima venne trovata nell’83 a Monza. Era Carla Zacchi, 26enne che lavorava in un giornale di moda meneghino.

Sul cadavere, trovato lungo il Canale Villoresi, non c’erano segni di violenza, a parte un taglio al labbro superiore e un ematoma sulla guancia, ma dall’autopsia emerse che era stata colpita alla testa e strangolata prima di essere lanciata nel canale. Non era una sconosciuta per Mantovani, che era stato invitato dalla donna e dal di lei marito la sera in cui scomparve, ma all’ultimo non si presentò.

Dalle indagini emersero i disturbi della sessualità di cui Antonio Mantovani soffriva dall’età di 13 anni, quando provò a violentare una bambina di tre anni, ma anche vari precedenti, tra cui una denuncia per tentata violenza alla moglie di un amico per la quale non venne condannato perché riconosciuto semi infermo di mente. Dopo aver scontato 13 anni per l’omicidio di Carla Zacchi, uccisa per aver rifiutato le sue avance, uscì dal carcere ottenendo il regime della semilibertà, ma non voltò pagina.

LE ULTIME DUE VITTIME DI ANTONIO MANTOVANI

La seconda vittima di Antonio Mantovani è Dora Vendola, 38enne strangolata nel ’93 in un’auto a Milano. I sospetti caddero subito su di lui perché frequentava la vittima. Ma il “mostro di Milano” non si fermò: nel ’97, approfittando di alcuni permessi, uccise Simona Carnevale e Cesarina De Donato. Quest’ultima era proprietaria dell’appartamento che il killer aveva preso in affitto e dove appiccò un incendio per inscenare un suicidio.

La prima, invece, era parrucchiera 26enne, che era stata avvistata in compagnia di Antonio Mantovani da un compagno di cella di quest’ultimo, che gli aveva confessato d aver ucciso una ragazza al suo rientro dalla semilibertà. Due delitti per il quale venne condannato all’ergastolo nel caso di Simona Carnevale e nel caso di Cesarina De Donato a 29 anni, sentenze confermate in tutti e tre i gradi di giudizio.