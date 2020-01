Carles Perez alla Roma?/ Calciomercato: accordo vicino col Barcellona!

Carles Perez è sempre più vicino alla Roma: potrebbe essere il talento di proprietà Barcellona il nuovo rinforzo per l’attacco di Paulo Fonseca. Dopo aver monitorato Xherdan Shaqiri e Adnan Januzaj, la dirigenza giallorossa è al lavoro per assicurarsi le prestazioni del classe 1998 di Granollers. Come spiega Gazzetta.it, nella notte è stata inoltrata l’offerta ufficiale per il club catalano: prestito con obbligo di riscatto a giugno di 13-15 milioni in base ad alcune situazioni, niente controriscatto o percentuali sulla futura rivendita. Sky Sport ha aggiunto che l’accordo tra le due società sarebbe anche arrivato, ma resta da trovare un accordo con l’entourage del calciatore.

Il 21enne ha raccolto 2 gol e 3 assist in 12 presenze tra Liga, Champions League e Copa del Rey, un talento cristallino che potrebbe aumentare il tasso tecnico della compagine capitolina, che ha perso per diverso tempo un talento come Nicolò Zaniolo. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, Roberto Pruzzo ha commentato così: «Senza soldi quello che arriva è buono, Fonseca ha bisogno numericamente di un paio di acquisti». Così, invece, Nando Orsi: «Carles Perez è un grande prospetto, visto che esce dal Barcellona ha qualche credenziale in più». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla trattativa tra giallorossi e blaugrana…

© RIPRODUZIONE RISERVATA