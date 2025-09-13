Carlo Acutis, chi è il giovane santo conosciuto come 'l'influencer di Dio'? “Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”

CARLO ACUTIS, STORIA DEL GIOVANE ‘INFLUENCER DI DIO’

Carlo Acutis, chi è l’adolescente proclamato santo di recente e cosa sappiamo della sua breve ancorché straordinaria vita e dei miracoli che gli sono stati attribuiti? Nel corso della prima delle due puntate del weekend con le interviste e le storie raccontate a cuore aperto a “Verissimo”, sarà infatti ospite questo sabato nel salotto televisivo di Silvia Toffanin la madre del ragazzo scomparso all’età di soli 15 anni, ovvero Antonia Salzano Acutis.

E, in attesa di ascoltare dalle parole della donna le emozioni vissute durante la cerimonia di canonizzazione in Vaticano davanti al Pontefice, e anche un ricordo della perdita di uno dei figli avuti dalla donna, possiamo tracciare un ritratto di Carlo Acutis e dell’eredità umana e morale che ha lasciato.

Nonostante la sua breve vita, raccontare chi è stato Carlo Acutis e il suo impatto sulla cultura popolare e religiosa contemporanea non è semplice e meriterebbe un libro (come peraltro ne sono stati già scritti negli ultimi vent’anni, vale a dire il periodo intercorso tra la sua morte e la recente elevazione al rango di santo, ultimo passo di un processo cominciato tempo addietro).

Nato nel 1991 a Londra, sin da piccolo è stato testimone di una fervente fede cattolica, unendo alla sua forte devozione per il miracolo del sacramento dell’Eucaristia il sui interesse per il mondo della programmazione e del web design in cui avrebbe voluto lavorare, e talvolta unendo le due passioni realizzando siti internet tematici. Come sappiamo, Carlo Acutis morì anzitempo nell’ottobre 2006 a Monza, a causa di una leucemia ‘fulminante’ di tipo M3 (ne parliamo più diffusamente in un altro articolo quest’oggi).

ACUTIS, PAPA FRANCESCO: “STRAORDINARIA AVVENTURA DI FEDE”

Tuttavia, come accennato, la fine dell’esistenza terrena di Carlo Acutis divenne l’inizio di un nuovo percorso di fede legato non solo alla sua memoria, ma al processo di canonizzazione legato alla sua vita straordinaria e ad alcuni miracoli attribuiti a quello che può essere definito il primo ‘santo millennial’. Nel 2016, su iniziativa del cardinale Angelo Scola, allora arcivescovo di Milano, cominciò la sua beatificazione, perorata anche da lettere e interventi da ogni parte del mondo.

“Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie” è una delle massime più celebri di questo ragazzo dalla grande profondità di pensiero e che con questa frase sembrava quasi voler spostare i riflettori da sé e rivolgerli verso tutti coloro i quali, suoi coetanei o meno, sono incapaci di vivere la propria vita in modo autentico, lungo un percorso di fede come pure nella quotidianità.

Se per un ricordo del Carlo Acutis ragazzino rimandiamo all’articolo che parla di sua madre e del suo intervento negli studi di “Verissimo”, qui possiamo però dare conto di un ultimo aspetto: nel lungo inter di canonizzazione di cui sopra, infatti, la Chiesa ha riconosciuto la guarigione miracolosa di un bimbo brasiliano di tre anni nel 2010 (affetto da una rara malformazione congenita al pancreas che, per intercessione proprio di Acutis una sua reliquia, improvvisamente aveva cominciato a rigenerarsi) e, a tal proposito, durante il suo pontificato, Papa Francesco ebbe modo di dire che: “Carlo ha vissuto la sua vita da cristiano come una straordinaria avventura di fede” unendo non a caso la passione per le nuove tecnologie con l’amore per Cristo, donando la propria vita a lui come aveva raccontato una volta.

Già proclamato beato nel 2020 e definito dai media anche ‘influencer di Dio’, ad Acutis viene attribuito anche un secondo miracolo, questa volta nel 2022: protagonista una studentessa costaricana di 21 anni, ricoverata in coma a Firenze dopo una caduta: dopo che la madre era stata in preghiera sulla tomba di Acutis, al ritorno in ospedale la figlia aveva ripreso a respirare spontaneamente, riprendendosi lentamente poi nei mesi successivi.