La storia di Carlo Acutis negli anni scorsi è stata molto discussa, il giovanissimo nato nel 1991 e venuto a mancare a Monza nel 2006 sarebbe stato protagonista di alcuni miracoli passati alla storia. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? Venerato dalla chiesa come santo cattolico, fin da piccolissimo ha mostrato la sua grande fede cattolica e una devozione speciale, è stato definito il patrono di internet e da poco la chiesa ha deciso di patronizzarlo, era un grande appassionato di tecnologia ed è grazie a internet che è riuscito ad acculturarsi.

Tra i miracoli di Carlo Acutis, come raccontato da Avvenire, troviamo due momenti grandiosi e passati alla storia. Il primo è la rigenerazione del pancreas di un bambino di 3 anni; il secondo nel 2022, la guarigione miracolosa di una giovane ragazza in coma. Carlo Acutis è venuto a mancare quando aveva solamente 15 anni a causa di una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo.

