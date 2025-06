IL CONCISTORO DI PAPA LEONE XIV FISSA LE DATE PER I NUOVI SANTI: L’ANNUNCIO SU ACUTIS E FRASSATI

Era atteso da settimane l’annuncio per la canonizzazione di Carlo Acutis dopo che la morte di Papa Francesco e i funerali impedirono la grande cerimonia durante il Giubileo degli Adolescenti: e così sarà San Carlo Acutis insieme a San Pier Giorgio Frassati, una doppia canonizzazione nello stesso giorno fissata per il 7 settembre 2025. L’annuncio è stato dato questa mattina durante il Concistoro in Vaticano dallo stesso Papa Leone XIV, assieme alle date per le altre canonizzazioni dopo la firma sulle ultime cause dei Santi poste dal Dicastero guidato dal cardinale Semeraro.

Niente Giubileo dei Giovani ad inizio agosto, nessuna data “separata”, ma un’occasione di mantenere assieme la fede viva dei giovani cristiani chiamando a Roma per il prossimo 7 settembre 2025 tutto il popolo di pellegrini che già da anni prega e invoca per l’intercessione di Acutis e Frassati. Nel Concistoro pubblico sulle Cause dei Santi e dei Beati, Papa Leone XIV sempre oggi ha stabilito che invece per domenica 19 ottobre sono previste le canonizzazioni di altri 7 beati molto importanti: si tratta del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei e autore della “Supplica alla Madonna”, così come l’arcivescovo martire armeno Choukrallah Maloyan, ucciso durante il Genocidio perpetrato dai Giovani Turchi nel 1915.

I prossimi Santi per la Chiesa che saranno celebrati nella terza domenica di ottobre saranno poi il laico papuano Peter To Rot, la fondatrice delle Sorelle della Misericordia, suor Vincenza Maria Poloni, la religiosa Maria Troncatti e la fondatrice dell’ordine delle Serve di Gesù, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez. Da ultimo, le canonizzazioni decise dal Santo Padre oggi, sempre per il 19 ottobre 2025, vedono protagonista anche il beato laico José Gregorio Hernández Cisneros, conosciuto come il “medico dei poveri” in Venezuela.

SANTI PER I GIOVANI, SANTI “INSIEME”: I DUE GRANDI TESTIMONI DELLA CHIESA DI CRISTO (NEL SEGNO DI LEONE)

Ma è inevitabile che l’attenzione oggi era tutta sull’annuncio del Concistoro per la canonizzazione di Carlo Acutis e il medico Pier Giorgio Frassati: due Santi giovani, laici, seguiti dai giovani e tra i testimoni più invocati dalla cristianità in questo secondo millennio. La scelta di Papa Leone XIV è quella di riunire a Roma un vasto pellegrinaggio di fedeli affezionati ai Beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, un ritrovo “dedicato” alla comunione di Cristo con il proprio popolo, nella testimonianza di chi ha saputo donare tutto se stesso pur nella breve vita che hanno passato sulla terra.

Inizialmente Papa Francesco aveva fissato per il 27 aprile scorso la canonizzazione del Santo di Internet, durante il Giubileo degli Adolescenti, mentre il medico membro della FUCI morto nel 1925 era stato destinato al Giubileo dei Giovani per il 3 agosto come data per la sua santificazione. Papa Leone XIV ha però deciso di imporre la sua decisione per riunificare le due canonizzazioni, considerando i giovani Santi cattolici italiani un motivo grande unità e comunione – le “cifre” chiave di questo inizio Magistero del Santo Padre Prevost – con la celebrazione unica che sarà presieduta proprio dal Pontefice.

Vicini ai poveri, testimoni di una fede semplice e volta a considerare il prossimo come risorsa unica di dialogo e confronto, i prossimi Santi della Chiesa, Acutis e Frassati, parteciperanno a quella Comunione dei Santi che sostiene l’opera dello Spirito Santo nel mondo di oggi anche se travagliato e violento. Proprio l’esempio di giovani cristiani come Carlo e Pier Giorgio rappresentano un punto di speranza a cui Papa Leone XIV invita a guardare per l’intera comunità umana.