Carlo Acutis, mamma Antonia Salzano: “Gesù è suo segreto”/ “L’ha reso una calamita…”

Antonia Salzano, madre del Beato Carlo Acutis, è intervenuta a “Di Buon Mattino”, trasmissione di Tv 2000 andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022. In particolare, nel ricordare il figlio, la donna ha dichiarato: “Sono sicura che Carlo, essendosi sin da piccolo riempito di Gesù, con l’adorazione eucaristica quotidiana, sia diventato una calamita. La gente percepiva in lui un qualcosa di speciale, una presenza. Del resto i Santi sono questo, portano Gesù: lui sta continuando in Cielo la missione avviata sulla Terra, richiamandoci all’essenziale, ovvero ai sacramenti, mezzi scelti dalla Santissima Trinità per portarci all’infinito”.

Emanuela Folliero: chi é, gli ex fidanzati e il marito/ Da annunciatrice programmi Mediaset a presentatrice

Successivamente, Antonia Salzano ha rimarcato che “la diffusione che la figura di Carlo Acutis ha nel mondo e le grazie che quotidianamente giungono a noi fanno parte di un progetto di Dio per richiamarci alla nostra fede e al vangelo. Carlo si è fatto un profeta di internet e sono certa che attraverso questo mezzo avremo la possibilità di fare tantissime altre cose. Il bene fa più rumore del male, alla fine, anche se a volte si tenta di soffocarlo, e le iniziative attraverso il web possono avere respiro mondiale”.

GIAMPIERO MUGHINI RICORDA SUO PADRE E SI COMMUOVE/ "Non mi ha mai detto 'Ti voglio bene'. Lo vedevo poco ma…"

CARLO ACUTIS, PARLA LA MADRE ANTONIA SALZANO: “IL SUO SEGRETO È GESÙ, IL NOSTRO SALVATORE”

Sempre a “Di Buon Mattino”, Antonia Salzano ha rivelato che il segreto di suo figlio, il Beato Carlo Acutis, è “Gesù, il nostro Salvatore. Senza di lui non possiamo fare nulla. L’unione con il Signore attraverso i sacramenti è stato ciò che ha permesso a Carlo di arrivare ovunque. Il segreto di Carlo è stato quello di fidarsi, spalancare le porte a Cristo e non avere paura”.

La vita cristiana, ha poi concluso la donna, prevede di amare Dio, ma anche il prossimo: “Se noi rimaniamo chiusi, la nostra esistenza non dà frutto ed è importante non sciupare il nostro tempo in cose che non piacciono a Dio, bensì massimizzarlo nel bene – ha detto la madre di Carlo Acutis –. Quanto più bene faremo su questa Terra, tanto più un domani la nostra beatitudine accanto a Dio sarà grandissima. I Santi ci ricordano che è possibile fare pazzie per Dio. Come diceva Madre Teresa, Calcutta è sotto casa: questo è importante per la nostra vita spirituale e per la nostra vita futura in cielo”.

Stefano D’Orazio, ex compagno di Emanuela Folliero/ "Era la persona più educata e perbene..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA