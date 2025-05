Carlo Acutis, lo studente morto a soli 15 anni stroncato da una leucemia nel 2006 e successivamente dichiarato beato, sarà presto santo grazie al riconoscimento dei due miracoli compiuti, anche se la canonizzazione è stata recentemente sospesa a causa del processo di elezione del nuovo Papa dopo la morte di Bergoglio, visto che era prevista per il giorno 27 aprile. Il processo è comunque confermato e in attesa di nuova definizione della data e potrebbe avvenire nel corso del 2025, comunque durante l’anno del Giubileo.

I genitori del ragazzo, recentemente intervenuti all’evento presso il liceo Leone XIII di Milano, scuola frequentata dal giovane, hanno dichiarato in una intervista al quotidiano Avvenire, che la speranza è che Carlo possa essere proclamato santo il prossimo 3 agosto, in occasione dell’ultima giornata del Giubileo dei Giovani, durante la quale sarà canonizzato anche il beato Pier Giorgio Frassati, come ha spiegato la mamma Antonia in un pensiero rivolto al nuovo pontefice Leone XIV: “Spero che il Papa unisca la generazione degli adolescenti di mio figlio a quella dei giovani di Frassati“.

Carlo Acutis, quali sono i due miracoli riconosciuti dalla Chiesa per il processo di canonizzazione

Carlo Acutis, in attesa di essere dichiarato santo, è conosciuto in tutto il mondo per i miracoli compiuti, il primo riconosciuto da Papa Francesco nel processo di beatificazione ed il secondo, avvenuto tre anni fa, che ha poi portato all’ufficializzazione della canonizzazione grazie al secondo riconoscimento da parte della Chiesa. Entrambi gli eventi definiti “inspiegabili” sono avvenuti dopo la morte del giovane beato, per intercessione. La prima guarigione fu quella del bimbo brasiliano di 6 anni, di nome Matheus, che dopo aver toccato la reliquia di Acutis smise di avere sintomi della grave patologia al pancreas di cui soffriva. Miracolosamente infatti non sparirono solo i sintomi ma dagli esami effettuati successivamente non si trovò più traccia della malattia.

L’altra più recente invece è quella della ragazza della Costa Rica, Valeria Valverde, che a Firenze dove si trovava per studiare, ebbe un grave incidente mentre andava in bicicletta e entrò in coma definito dai medici irreversibile. La madre della giovane, si recò ad Assisi dove è custodito il corpo di Carlo Acutis, a pregare in ginocchio sulla tomba del beato per la guarigione della figlia. Lo stesso giorno, in serata, arrivò la comunicazione dall’ospedale che la informava che la ragazza era uscita dal coma e mostrava segni di ripresa. La conferma arrivò poi subito dopo, quando all’indomani del risveglio la studentessa era già in grado di respirare in autonomia e muoversi.