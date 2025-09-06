A Dentro la notizia le parole della mamma di Carlo Acutis, il giovane che domani sarà proclamato santo: ecco che cosa ha detto
Si parla di Carlo Acutis a Dentro la notizia, il 15enne morto di leucemia che domani, domenica 7 settembre 2025, verrà proclamato santo. Il giovane sarà infatti canonizzato dopo una vita, purtroppo breve, passata a dedicare alle sue due grandi passioni, la fede e l’informatica. Aveva infatti programmato una serie di sit web per dedicarsi ai miracoli e alle apparizioni mariane, fino a quando non è stato colpito da una leucemia acuta che lo portò via in breve tempo.
Nel 2020 è stato riconosciuto il primo miracolo, la guarigione di un bimbo brasiliano di 6 anni e due anni dopo un altro miracolo, una ragazza che si è “risvegliata” proprio grazie a Carlo Acutis. Dentro la notizia ha parlato con la madre del giovane: “Carlo era la straordinarietà nell’ordinarietà, Carlo ha capito che Gesù era fondamentale, fece la comunione a 7 anni e scrisse che essere sempre unito a Gesù era il suo programma di vita e da allora ha cominciato ad andare a messa tutti i giorni all’eucarestia tutti i giorni visto che per lui l’incontro con Gesù nel pane e nel vino consacrato era l’incontro con un vivo”.
E ancora: “Come diceva madre Teresa di Calcutta non servono grandi viaggi per fare bene, Calcutta la troviamo sotto casa e Carlo ha messo in atto proprio questo, abbiamo trovato Calcutta sotto casa. Ha così cominciato a comprare con i suoi risparmi il sacco a pelo, coperte, invece di spenderli per se… lui diceva che un paio di scarpe erano sufficienti e due erano troppi, era essenziale, si rendeva conto che c’era tanta gente che non aveva niente e non ha fatto finta che esistessero certe situazioni. Quello che poteva fare – ha aggiunto – lo ha fatto. Era certamente un ragazzo che ha vissuto una vita breve ma che ha saputo seminare dei semi che stanno dando dei grandi frutti”.
CARLO ACUTIS SANTO, LE PAROLE DEI CITTADINI DI CENTOLA
Dentro la notizia ha poi incontrato i cittadini di Centola, in provincia di Salerno, dove vivono i nonni di Carlo Acutis e dove vi è Domenico, vicino di casa, di Carlo Acutis, che sostiene di essere stato guarito proprio dal giovane che domani diverrà santo: “Io il 13 di ottobre 2023 dovevo subire un intervento abbastanza delicato, dovevano ricostruirmi l’aorta addominale e la mattina del 13 mentre mi alzavo dal letto ho visto dalla finestra una scia di luce bianca dove mi è apparsa per tre volte la figura di Carlo Acutis”.
E ancora: “I medici mi avevano dato l’1% di probabilità che questo intervento riuscisse. Poi mi hanno operato e quando mi sono risvegliato ho incontrato il medico che mi ha detto che era stato un miracolo, dopo 8 ore di sala operatoria noi pensavamo che non ce la facesse”.
CARLO ACUTIS SANTO, RACHELE: “MI E’ APPARSO IN SOGNO E…”
Così invece Rachele, un’anziana del posto: “Io sono affetta da ipertensione arteriosa e porto il pacemaker. A marzo scorso dovevo fare la ricarica, avevo paura, ero ansioso e la notte prima Carlo mi è venuto in sogno e mi ha detto che dovevo stare serena e che tutto sarebbe andata bene, che in poche ore sarei tornato a casa”.
Infine le parole di Nicola, che ha raccontato: “Nella chiesa di San Nicola di Centola Carlo Acutis veniva qui tutti i giorni a pregare, amava avere questa relazione con il santissimo. Lui si spostava da un vicoletto dove i nonni hanno la casa e dove lui veniva d’estate. Domenica ci sarà nella piazza di San Nicola il maxi schermo per fare la diretta con Roma e poi ci sarà un momento di convivialità con i pellegrini che verranno qui per vivere questo bel momento”. Quello di domani sarà quindi un appuntamento molto importante che verrà seguito non soltanto dai cittadini di Centola.